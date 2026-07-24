Farma 6. Kończą się nagrania nowego sezonu! Siostry Krawczyńskie zdradziły, że jest już pierwszy finalista

Nagrania 6. sezonu są już na finiszu

Choć widzowie na nowe odcinki "Farmy" będą musieli jeszcze poczekać do jesiennej emisji w Polsacie, na planie programu dzieje się naprawdę dużo. Ekipa od wielu tygodni pracuje na gospodarstwie, gdzie uczestnicy rywalizują o miejsce w finale i główną nagrodę. Teraz siostry Krawczyńskie uchyliły rąbka tajemnicy i zdradziły, że nagrania weszły już w najbardziej emocjonujący etap.

Pierwszy finalista jest już znany

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych prowadzące opowiedziały, co wydarzyło się dzień wcześniej na planie. – Wczoraj odbył się pierwszy pojedynek o pierwsze miejsce w finale i teraz pozostała trójka będzie walczyć o drugie i 3 miejsce w finale – słyszymy na nagraniu, które siostry Krawczyńskie opublikowały podczas przygotowań do wyjazdu na plan.

To pierwsza tak konkretna informacja dotycząca końcówki nagrań. Wynika z niej, że jeden z uczestników ma już zagwarantowany udział w wielkim finale, a pozostali nadal walczą o dwa ostatnie miejsca.

Przed uczestnikami najtrudniejsze chwile

Końcówka "Farmy" tradycyjnie należy do najbardziej wymagających etapów programu. Każdy pojedynek może zakończyć się odpadnięciem z rywalizacji, dlatego uczestnicy nie mogą pozwolić sobie nawet na najmniejszy błąd. Już wcześniej zarówno Marcelina Zawadzka, jak i siostry Krawczyńskie zapowiadały, że 6. sezon przyniesie sporo zmian i zaskoczeń. Z kolei Szymon Karaś oraz Beata Oleszek od kilku tygodni pokazują kulisy pracy na gospodarstwie, gdzie wciąż trwają zdjęcia do nowych odcinków.

Na razie produkcja nie zdradza, kto wywalczył pierwsze miejsce w finale ani którzy uczestnicy nadal walczą o awans. Wiadomo jednak, że nagrania zbliżają się do końca, a o pozostałe dwa miejsca w finale rozegrają się kolejne pojedynki. O tym, kto ostatecznie sięgnie po zwycięstwo w 6. sezonie "Farmy", widzowie przekonają się jesienią, gdy nowe odcinki trafią na antenę Polsatu.