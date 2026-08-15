Barwy szczęścia. Dziecko połączy Marcina z Darią! Policjanci przygarną niemowlaka - WIDEO

Szokujące scenariusze nowego sezonu "Barw szczęścia"

Na oficjalnym profilu serialu odezwał się sam serialowy Marcin Kodur. To właśnie tę postać czekają niemałe zawirowania w kolejnych odcinkach. Oskar Stoczyński podsunął fanom pewną nowość z planu kolejnego sezonu. Chodzi bowiem o możliwe scenariusze wokół Kodura, Renaty oraz Darii. Aktor zapewnił, że wypowie trzy historie, a jedna z nich na pewno spełni się w nowych odcinkach w wątku jego bohatera. Największą uwagę przyciąga jednak zdanie o tym, iż Kodur miałby mieć dziecko z Darią! Konkretnie mowa o przyniesieniu niemowlaka do domu... Jak to możliwe?

Kodur obwieszcza dziecko z Darią albo nieczyste zagrywki dziewczyny

- (...) Dwie historie są fałszywe, a jedna jest prawdziwa - zapowiada Oskar Stoczyński w wideo na Instagramie "Barw szczęścia". - Pierwsza historia dotyczy tego, że Marcin wraz z Darią przyniosą do kawalerki Renaty niemowlaka. Druga dotyczy tego, że Marcin wraz z Darią pod przykrywką będą udawali rodzinę. A trzecia: Daria nakłoni Renatę do powrotu do nałogu do nałogu, po to, by rozbić relację Marcina i Renaty - przedstawił aktor.

Kodur z Darią będą rodziną? To możliwy scenariusz

Jak się okazuje, jest mocno prawdopodobne, że Kodur z Darią będą bliżej, niż kiedykolwiek. Wszystkie trzy scenariusze wskazują na to, że ta dwójka będzie ze sobą blisko, a ich relacja wykroczy poza sprawy zawodowe. Jeśli pierwszy scenariusz jest prawdziwy, będą mieli dziecko. W drugiej historii zaczną udawać rodzinę, co ewidentnie mogłoby ich zbliżyć. Natomiast trzeci wariant zakłada szemrane zagrywki Darii, by pozbyć się Renaty. To może oznaczać koniec związku z Kodurem.