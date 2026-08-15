M jak miłość. Bartek w końcu zaprzyjaźni się z Frankiem w nowym sezonie! Wyjazd Doroty ich do siebie zbliży

Dorota zostawi Franka z Bartkiem w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Dorota wyjedzie aż na cały dzień do Warszawy, aby zrobić kontrolne badania. Ale tym razem uda się tam sama, a nie z Bartkiem, który w tym samym czasie zostanie z ich przybranym synem. Szczególnie, że będzie stanowić to doskonałą okazję, aby mogli jeszcze bardziej poprawić swoją relację.

Zwłaszcza, że początkowo w "M jak miłość" ta wcale nie zwiastowała nic dobrego. Tym bardziej, że Franek widział w Bartku wroga, który wcale go tam z nimi nie chciał. Jednak postawa Lisieckiego wobec jego ojczyma Malickiego (Marcin Sitek) zmieniła wszystko. Szczególnie, że mąż Doroty był w stanie nawet poświęcić za niego życie, aby tylko agresor mu nic nie zrobił. Mimo tego, że przecież chłopak wcześniej dwukrotnie ich okradł...

Lisiecki zakumuluje się z przybranym synem w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Ale finalnie Lisieccy wybaczyli Frankowi. Do tego stopnia, że w finale ostatniego sezonu "M jak miłość" chłopak mógł u nich zostać już oficjalnie jako ich przybrany syn. A w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach ich stosunki jeszcze się polepszą. Szczególnie z Bartkiem, przed którym Dorota już wcześniej go kryła, gdy odkryła pierwszą kradzież.

Jednak już w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej panowie zyskają okazję, aby jeszcze je polepszyć. Tym bardziej, że zostaną ze sobą sam na sam i to aż na cały dzień, gdy Dorota pojedzie do klinki w Warszawie na kontrolne badania. I na szczęście wcale się nie pogryzą! A wręcz przeciwnie, gdyż wreszcie na dobre się zaprzyjaźnią!

Lisieccy będą mieli kolejny powód do świętowania w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Bartek i Franek w końcu odnajdą wspólny język i naprawdę szczerze się polubią. Chłopak przestanie się bać Lisieckiego, który przecież wcale nie będzie taki straszny. Jednak po ojczymie, jego przybrany syn będzie miał uraz do mężczyzn, co będzie w pełni zrozumiałe. Ale mąż Doroty nie da mu do tego podstaw.

Szczególnie, że w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej i on w końcu w pełni zaakceptuje Franka jako członka swojej rodziny. Bartek zakumuluje się z chłopakiem, dzięki czemu na Dorotę będzie czekać naprawdę miłą niespodzianka, gdy w końcu wróci do domu po wyczerpujących badaniach. Tym bardziej, że ogromnie będzie jej zależało na tym, aby panowie się polubili i tak właśnie będzie. A jeśli jeszcze do tego wszystkiego jej badania wyjdą dobrze, to już w ogóle będą mieli, co świętować!

15