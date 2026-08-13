M jak miłość. Mroczna historia rodziny Anety! Dopiero teraz jej matka Iwona wyjawi, co się wydarzyło wiele lat temu

Iwona gotowa na śmierć w nowym sezonie "M jak miłość"

Seria dziwnych znaków, które spadną na Iwonę Argasińską w następnym sezonie "M jak miłość" w 1938 odcinku sprawią, że matka Iwona zacznie panicznie bać się śmierci. Mimo że Iwona będzie okazem zdrowia, jako dentystka i żona lekarza, Jerzego Argasińskiego (Karol Strasburger) bardzo o siebie dba, pilnuje regularnych badaniach i nie wystąpią u niej żadne niepokojące objawy, to jednak postanowi przygotować się na najgorsze i sporządzi testament. Skąd tak czarne myśli Iwony?

Matka Anety w 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach będą dręczyły koszmary i złe przeczucia, które niestety Jerzy zbagatelizuje. Ona jednak uzna, że musi natychmiast uporządkować sprawy majątku, skoro śmierć może być tak blisko. Spadek po Iwonie będzie się należał nie tylko Argasińskiemu, lecz także Anecie i jej synowi Borysowi. Choć Jerzy spróbuje obrócić lęki Iwony w żart, jej wcale nie będzie do śmiechu.

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Ponieważ Iwona będzie pewna, że zbliża się jej koniec, to w 1938 odcinku "M jak miłość" uzna, że Aneta musi poznać mroczną historię ich rodziny. Bo to między innymi przez to, co wydarzyło się przed laty, Argasińska uzna, że śmierć jest blisko. Wystraszona Iwona prosto od notariusza odwiedzi córkę, które wyjaśni, że spisuje testament, by podzielić swój majątek przed przed ostatnim pożegnaniem. Dla Anety stanie się jasne, że sytuacja jest poważna i musi szybko działać dla dobra matki.

- Wzięłam się za wiosenne porządki i pomyślałam, że najwyższa pora spisać testament...

Tragiczna historia rodziny Anety wyjdzie na jaw w 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach

Zaskoczona Aneta w 1938 odcinku "M jak miłość" zapyta matkę, skąd taki pośpiech i wtedy Iwona opowie jej przerażającą historię o serii wstrząsających wydarzeń, które miały miejsce właśnie na początku kwietnia, wczesną wiosną i których ofiarami padli jej bliscy. Argasińska przypomni sobie śmierć pierwszego męża, groźny wypadek trzeciego, zawał wujka i dramatyczny upadek ojca z konia. W jej przekonaniu to nie będzie przypadek.

- Początek kwietnia w naszej rodzinie jest zawsze strasznie pechowy.

Złe znaki zapowiadające koniec Iwony w 1938 odcinku "M jak miłość" we wrześniu

Na domiar złego matka Anety w 1938 odcinku "M jak miłość" wspomni o budzących grozę znakach, które zsyła jej los. Pęknięte lusterko i sen o zatrzymanym zegarze sprawią, że Iwona uwierzy, iż dostała ostrzeżenie przed śmiercią.

- Góra od wczoraj daje mi sygnały, że zaraz pożegnam się z tym światem…

- Dość, wystarczy. Czy ty już całkiem zwariowałaś? - Aneta nie podzieli lęku matki, lecz w 1938 odcinku "M jak miłość" nie przestanie się martwić o Iwonę. Nie będzie mogła ignorować jej zachowania, więc postanowi znaleźć sposób, jak pomóc mamie pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Aneta dojdzie do wniosku, że z Iwoną dzieje się coś niepokojącego.

Kiedy 1938 odcinek "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Odcinek 1938 "M jak miłość", czyli drugi nowego sezonu, widzowie TVP2 zobaczą we wtorek, 8 września 2026 roku.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach