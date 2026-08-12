M jak miłość. Sowiński w furii zaatakuje Olka w nowym sezonie! Zobaczy go ze swoją siostrą i nie wytrzyma

Nieświadomy Olek pomoże siostrze Sowińskiego w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach przed wejściem do klinki Olek zobaczy starszą kobietę o balkoniku, która omal się nie przewróci! Wszystko przez to, że jak podaje swiatseriali.interia.pl seniorka zahaczy o krawężnik i momentalnie straci równowagę. Ale na szczęście, do najgorszego nie dojdzie, bo wtedy z pomocą ruszy jej Chodakowski. Zwłaszcza, że jeszcze nie będzie miał pojęcia, kim tak naprawdę jest ta pani!

- Wszystko w porządku? Może pomogę pani wejść do szpitala... - zaproponuje Olek.

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej kobieta przyzna, że przyjechała jedynie na badanie. Ale Olek nie będzie w stanie tak jej zostawić.

- Ostrożnie... zaprowadzę panią - uzna Chodakowski.

Aleksander wpadnie w dziki szal na widok Chodakowskiego z Ewą w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Olek wjedzie z pacjentką na górę, a po wyjściu z windy zauważy, że kobieta mocno cierpi. Wówczas Chodakowski od razu się przedstawi i zaprosi ją na konsultację do siebie, ale seniorka już dobrze będzie go znała. A to dlatego, że to właśnie ona będzie siostrą Sowińskiego, którą wcześniej operował!

- Trzeba znaleźć przyczynę tego bólu... Zaraz mogę panią obejrzeć, pracuję tutaj, jestem ortopedą - wyjaśni Olek.

- Tak, wiem... Wiem, kim pan jest... Nazywam się... Ewa Sowińska. Pan doktor mnie operował... - przyzna mu kobieta.

Wówczas w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Chodakowski wpadnie w ogromne osłupienie. Ale nawet nie zdąży nic powiedzieć, bo wtedy na korytarzu zjawi się także i Aleksander i od razu go zaatakuje!

- Co tu się dzieje? Zostaw moją siostrę! - krzyknie Aleksander.

Sowiński rzuci się z łapami na Olka w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W tym momencie w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Olek zacznie tłumaczyć, że chciał tylko pomóc Ewie. Jednak wściekły Aleksander od razu go przed tym powstrzyma i nie dość, że zacznie z niego publicznie kpić, to jeszcze wpadnie w taką dziką furię, że aż rzuci się na niego z łapami!

- Spokojnie, tylko pomagam... - wytłumaczy mu Chodakowski.

- Mam powtórzyć? Już dość pomogłeś - syknie Sowiński, po czym mocno odepchnie ortopedę.

W tej chwili w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Chodakowski zaprotestuj. Tym bardziej, że wszystko będzie rozgrywać się na korytarzu, gdzie będzie pełno personelu oraz pacjentów i tylko to uratuje Olka przed dalszą agresją Aleksandra. Wówczas Sowiński postanowi odejść razem z siostrą, ale na odchodne jeszcze nie pozostanie mu dłużny.

- Trzymaj się od niej z daleka - nakaże mu Aleksander, po czym zabierze siostrę do gabinetu i zostawi Olka samego. Chodakowski będzie się jeszcze wpatrywał w odchodzące rodzeństwo. Szczególnie, że zda sobie sprawę, że jego konflikt z Sowińskim jeszcze się nie skończy. A wręcz przeciwnie, zacznie się na nowo i to z jeszcze większą siłą!

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