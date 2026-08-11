M jak miłość. Basia odeszła z obsady, bo Gabriela Raczyńska  postawiła na studia w USA. Wybrała nietypowy kierunek

Gabriela Raczyńska wyjechała z Polski

Gabriela Raczyńska urodziła się 1 maja 2005 roku. Przed kamerą po raz pierwszy stanęła, gdy miała zaledwie siedem lat. Szybko zaczęła pojawiać się w kolejnych produkcjach, ale największą popularność przyniosła jej rola Basi Zduńskiej w „M jak miłość”.

Aktorka przez lata łączyła pracę na planie z nauką. Widzowie mogli oglądać ją również między innymi w „Ojcu Mateuszu”, „Komisarzu Aleksie”, „Rodzince.pl”, „Drugiej szansie”, „Prokuratorze” czy „Szpitalu dziecięcym”.

W pewnym momencie Raczyńska zdecydowała się jednak na poważną zmianę. Zamiast dalej rozwijać karierę aktorską w Polsce, postawiła na studia za granicą. Pod uwagę brała uczelnie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. Ostatecznie jej wybór padł na Amherst College w USA.

Nie marzyła o Stanach, ale dostała stypendium

Co ciekawe, wyjazd za ocean nie był spełnieniem wielkiego marzenia aktorki. Raczyńska aplikowała do uczelni po obu stronach Atlantyku i dopiero propozycja Amherst College przesądziła o jej decyzji.

Kluczowe znaczenie miało stypendium, które otrzymała od amerykańskiej uczelni.

– Stany to nie było dla mnie jakieś wielkie marzenie, bo zdawałam i do Stanów, i do Wielkiej Brytanii, ale koniec końców faktycznie moja uczelnia Amherst College zaoferowała mi stypendium, dzięki czemu mogę się tam uczyć – mówiła Gabriela Raczyńska w „Pytaniu na śniadanie”.

Basia z „M jak miłość” wybrała bardzo nietypowy kierunek

Raczyńska zdecydowała się na bardzo ciekawy, ale jednocześnie wymagający kierunek. W Amherst College studiuje neurobiologię. Dodatkowo uczęszcza na zajęcia z religioznawstwa.

Jej zainteresowania naukowe nie kończą się jednak na zajęciach. Aktorka miała już okazję zdobywać doświadczenie podczas stażu w placówce psychiatryczno-klinicznej powiązanej ze szkołą medyczną Harvardu. To właśnie tam uczestniczyła w badaniach dotyczących receptorów związanych ze stanami depresyjnymi.

Po zakończeniu obecnego etapu edukacji aktorka planuje kontynuować naukę na studiach magisterskich. W dalszej przyszłości bierze pod uwagę również doktorat. Interesują ją przede wszystkim neurobiologia oraz neuropsychiatria.

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