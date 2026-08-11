M jak miłość. Basia odeszła z obsady, bo Gabriela Raczyńska  postawiła na studia w USA. Wybrała nietypowy kierunek

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-11 12:10

Gabriela Raczyńska przez lata była jedną z najmłodszych gwiazd „M jak miłość”. Widzowie doskonale pamiętają ją jako Basię Zduńską, córkę Piotra i Magdy. W pewnym momencie aktorka zdecydowała się jednak odsunąć karierę na dalszy plan i postawić na edukację. Wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczęła studia na nietypowym kierunku. Dziś jej życie wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, gdy regularnie pojawiała się na planie popularnego serialu.

Gabriela Raczyńska wyjechała z Polski

Gabriela Raczyńska urodziła się 1 maja 2005 roku. Przed kamerą po raz pierwszy stanęła, gdy miała zaledwie siedem lat. Szybko zaczęła pojawiać się w kolejnych produkcjach, ale największą popularność przyniosła jej rola Basi Zduńskiej w „M jak miłość”.

Aktorka przez lata łączyła pracę na planie z nauką. Widzowie mogli oglądać ją również między innymi w „Ojcu Mateuszu”, „Komisarzu Aleksie”, „Rodzince.pl”, „Drugiej szansie”, „Prokuratorze” czy „Szpitalu dziecięcym”.

W pewnym momencie Raczyńska zdecydowała się jednak na poważną zmianę. Zamiast dalej rozwijać karierę aktorską w Polsce, postawiła na studia za granicą. Pod uwagę brała uczelnie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. Ostatecznie jej wybór padł na Amherst College w USA.

Nie marzyła o Stanach, ale dostała stypendium

Co ciekawe, wyjazd za ocean nie był spełnieniem wielkiego marzenia aktorki. Raczyńska aplikowała do uczelni po obu stronach Atlantyku i dopiero propozycja Amherst College przesądziła o jej decyzji.

Kluczowe znaczenie miało stypendium, które otrzymała od amerykańskiej uczelni.

– Stany to nie było dla mnie jakieś wielkie marzenie, bo zdawałam i do Stanów, i do Wielkiej Brytanii, ale koniec końców faktycznie moja uczelnia Amherst College zaoferowała mi stypendium, dzięki czemu mogę się tam uczyć – mówiła Gabriela Raczyńska w „Pytaniu na śniadanie”.

Basia z „M jak miłość” wybrała bardzo nietypowy kierunek

Raczyńska zdecydowała się na bardzo ciekawy, ale jednocześnie wymagający kierunek. W Amherst College studiuje neurobiologię. Dodatkowo uczęszcza na zajęcia z religioznawstwa.

Jej zainteresowania naukowe nie kończą się jednak na zajęciach. Aktorka miała już okazję zdobywać doświadczenie podczas stażu w placówce psychiatryczno-klinicznej powiązanej ze szkołą medyczną Harvardu. To właśnie tam uczestniczyła w badaniach dotyczących receptorów związanych ze stanami depresyjnymi.

Po zakończeniu obecnego etapu edukacji aktorka planuje kontynuować naukę na studiach magisterskich. W dalszej przyszłości bierze pod uwagę również doktorat. Interesują ją przede wszystkim neurobiologia oraz neuropsychiatria.

Aktorka Gabriela Raczyńska. Na miniaturze jako mała dziewczynka. O jej studiach w USA przeczytasz na SE Superseriale.
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