M jak miłość. Iwona umrze? Aneta zorganizuje pożegnalną kolację w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Iwona postanowi uporządkować swoje sprawy przed śmiercią w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Iwona uzna, że to odpowiedni moment, aby uporządkować wszystkie swoje sprawy. Zwłaszcza, jak podaje swiatseriali.interia.pl, po serii dziwnych snów i niepokojących przeczuć, o których opowie mężowi. I choć Jerzy będzie próbował ją pocieszyć i obrócić wszystko w żart, to szybko przekona się, że żona mówi naprawdę poważnie.

Do tego stopnia, że jeszcze w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej spotka się z Anetą i wyzna córce, że chce jak najszybciej ogarnąć wszelkie sprawy majątkowe i zadecydować, jak podzielić rodzinne pamiątki i cenne przedmioty między nią, a Jerzego. Chodakowska będzie zszokowana takim obrotem spraw, ale jej matka będzie mieć swoje powody.

Anecie nie uda się uspokoić matki w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Kryńska wyjaśni córce, że źródłem jej lęku jest rodzinna historia. Iwona przypomni sobie serię dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się na początku kwietnia. A gdy do tego wszystkiego dojdą jeszcze złe znaki - pęknięte lusterko i sen o zatrzymanym zegarze, to matka Iwony będzie już pewna, że śmierć jest naprawdę blisko.

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Chodakowska wysłucha obaw matki z pewnym dystansem. Ale tak samo jak Jerzy, szybko przekona się , że sprawa jest naprawdę poważną. Dlatego postanowi zaprosić do siebie na kolację Iwonę i Argasińskiego, aby na spokojnie w towarzystwie bliskich uspokoić lęki dentystki. Ale osiągnie tym zupełnie odwrotny skutek.

Czy Chodakowskiej uda się ocalić Kryńską w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Szczególnie, że w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" wakacjach Iwona nie da się przekonać, gdyż będzie przekonana, że to już jej ostatnia kolacja z bliskimi. I wówczas Aneta już na poważnie zacznie się martwić o matkę, z czego zwierzy się Olkowi (Maurycy Popiel) tuż po ich wyjściu. Do tego stopnia, że zdecyduje się na bardziej radykalne kroki.

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Chodakowska stwierdzi, że nie może dłużej bagatelizować złego stanu matki i musi znaleźć sposób, aby jej pomóc! Ale czy to jej się uda? A może przeczucia Iwony faktycznie będą słuszne i Kryńska rzeczywiście umrze? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

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M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach