M jak miłość. Iwona umrze? Aneta zorganizuje pożegnalną kolację w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-07-17 10:02

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Iwona (Hanna Śleszyńska) będzie pewna, że niebawem umrze! Tym bardziej, że spotka ją seria niepokojących znaków. Do tego stopnia, że Kryńska postanowi uporządkować swoje sprawy i podzielić swój majątek między męża (Karol Strasburger), a córkę (Ilona Janyst), u której zjawi się na pożegnalnej kolacji. I wówczas w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Aneta dopiero zacznie się o nią martwić! Czy Chodakowska faktycznie straci matkę? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Iwona postanowi uporządkować swoje sprawy przed śmiercią w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Iwona uzna, że to odpowiedni moment, aby uporządkować wszystkie swoje sprawy. Zwłaszcza, jak podaje swiatseriali.interia.pl, po serii dziwnych snów i niepokojących przeczuć, o których opowie mężowi. I choć Jerzy będzie próbował ją pocieszyć i obrócić wszystko w żart, to szybko przekona się, że żona mówi naprawdę poważnie.

Do tego stopnia, że jeszcze w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej spotka się z Anetą i wyzna córce, że chce jak najszybciej ogarnąć wszelkie sprawy majątkowe i zadecydować, jak podzielić rodzinne pamiątki i cenne przedmioty między nią, a Jerzego. Chodakowska będzie zszokowana takim obrotem spraw, ale jej matka będzie mieć swoje powody.

Anecie nie uda się uspokoić matki w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Kryńska wyjaśni córce, że źródłem jej lęku jest rodzinna historia. Iwona przypomni sobie serię dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się na początku kwietnia. A gdy do tego wszystkiego dojdą jeszcze złe znaki - pęknięte lusterko i sen o zatrzymanym zegarze, to matka Iwony będzie już pewna, że śmierć jest naprawdę blisko.

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Chodakowska wysłucha obaw matki z pewnym dystansem. Ale tak samo jak Jerzy, szybko przekona się , że sprawa jest naprawdę poważną. Dlatego postanowi zaprosić do siebie na kolację Iwonę i Argasińskiego, aby na spokojnie w towarzystwie bliskich uspokoić lęki dentystki. Ale osiągnie tym zupełnie odwrotny skutek.

Czy Chodakowskiej uda się ocalić Kryńską w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Szczególnie, że w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" wakacjach Iwona nie da się przekonać, gdyż będzie przekonana, że to już jej ostatnia kolacja z bliskimi. I wówczas Aneta już na poważnie zacznie się martwić o matkę, z czego zwierzy się Olkowi (Maurycy Popiel) tuż po ich wyjściu. Do tego stopnia, że zdecyduje się na bardziej radykalne kroki.

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Chodakowska stwierdzi, że nie może dłużej bagatelizować złego stanu matki i musi znaleźć sposób, aby jej pomóc! Ale czy to jej się uda? A może przeczucia Iwony faktycznie będą słuszne i Kryńska rzeczywiście umrze? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Hanna Śleszyńska jako Iwona w serialu M jak miłość. O lęku bohaterki przed śmiercią przeczytasz na SE Superseriale.
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