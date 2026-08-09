M jak miłość. Klaudia ma dość zalotów Sowińskiego. Brutalnie sprowadzi go na ziemię

Aneta ostrzeże Klaudię przed dyrektorem

Klaudia od pewnego czasu będzie zauważać, że Sowiński zachowuje się wobec niej inaczej niż wobec pozostałych pracowników. Dyrektor zacznie regularnie prawić jej komplementy, a przy okazji będzie próbował znaleźć okazję do spotkania poza szpitalem.

Młoda lekarka nie będzie jednak zainteresowana takim obrotem spraw. Podczas rozmowy z Anetą (Ilona Janyst) przyzna, że Sowiński już kilkakrotnie próbował zaprosić ją na randkę. Chociaż na pierwszy rzut oka mężczyzna będzie zachowywał się wobec niej uprzejmie i elegancko, Klaudia szybko dostrzeże, że jego intencje są zdecydowanie bardziej osobiste.

Aneta postanowi więc przestrzec koleżankę przed dyrektorem.

– Uważaj na Sowińskiego. Jak chce, potrafi być czarujący, ale to wyjątkowo śliski typ...

Chodakowska będzie chciała również wiedzieć, czy Klaudia kiedykolwiek zgodziła się na jego zaproszenie. Odpowiedź młodej lekarki nie pozostawi żadnych wątpliwości.

– Nie jestem zainteresowana randkami i... jeszcze długo nie będę.

Klaudia będzie więc zdecydowana trzymać Sowińskiego na dystans. Nie zamierza dawać mu nadziei ani wchodzić w relację, której nie chce.

Sowiński spróbuje jeszcze raz

Dyrektor najwyraźniej nie będzie jednak gotowy, by tak łatwo się poddać. Po zakończonym dyżurze ponownie znajdzie okazję, by porozmawiać z Klaudią. Tym razem oboje spotkają się w windzie.

Sowiński od razu zacznie prawić lekarce komplementy. Zwróci uwagę na jej wygląd i nową fryzurę, próbując w ten sposób nawiązać bardziej osobisty kontakt.

– Pani doktor już do domu? Wspaniale pani wygląda, nowa fryzura?

Na tym nie poprzestanie. Po chwili zaproponuje Klaudii podwiezienie do domu, a następnie ponownie wróci do pomysłu wspólnej kawy. Wszystko wskazuje na to, że będzie chciał jeszcze raz sprawdzić, czy młoda lekarka zmieniła zdanie.

Tym razem Klaudia nie będzie już próbowała być przesadnie uprzejma. Zamiast kolejny raz wymigać się od spotkania, zdecyduje się jasno powiedzieć Sowińskiemu, czego od niego oczekuje.

Klaudia wyznaczy Sowińskiemu granicę

Lekarka podziękuje za propozycję, ale wyjaśni, że nie potrzebuje podwózki, ponieważ czeka już na nią taksówka. Najważniejsza część rozmowy będzie jednak dopiero przed nimi.

Klaudia zdecyduje się bowiem zamknąć temat kolejnych zaproszeń na kawę.

– Dziękuję, ale taksówka już na mnie czeka. A jeśli chodzi o kawę... Byłabym wdzięczna, gdyby nigdy więcej nie wracał pan do tego tematu – powie stanowczo.

Po tych słowach opuści windę i odejdzie, nie oglądając się za siebie. Jej zachowanie będzie jasnym komunikatem: nie jest zainteresowana Sowińskim i nie zamierza zmieniać zdania. Czy urażona duma Sowińskiego sprawi, że Klaudia znajdzie się na celowniku jego intryg? A może dyrektor po raz pierwszy uszanuje decyzję kobiety i odpuści?

Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki „M jak miłość”. TVP2 wstępnie planuje emisję 1938. odcinka na wtorek 8 września.

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