M jak miłość. Maurycy Popiel znów spotka byłą ukochaną na planie. Jak będą wyglądały losy ich bohaterów?- ZDJĘCIA

Aktorzy z "M jak miłość" są razem prywatnie? Maurycy Popiel po rozwodzie związał się z koleżanką z planu

O tym, że małżeństwo z "M jak miłość", Maurycy Popiel i Izabela Warykiewicz, rozstali się trzy lata po ślubie, mówiło się już jesienią 2024 roku. Niedługo potem żona Popiela, która w serialu TVP występowała w roli Beaty, przyrodniej siostry zmarłej Marzenki (Olga Szomańska), bratowej Bartka (Arkadiusz Smoleński), udzieliła wywiadu, w którym wyznała, że złożyła pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie. Związek aktorów z "M jak miłość" oficjalnie rozpadł się pół roku temu.

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Niespełna rok temu Maurycy Popiel wziął udział w 17. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" w telewizji Polsat, w której jego partnerką taneczną była Sara Janicka. Para dotarła aż do wielkiego finału, w którym zajęła ostatecznie drugie miejsce. Wtedy też pojawiły się plotki, że Popiel spotyka się z inną aktorką z "M jak miłość", młodszą o cztery lata Magdaleną Dwurzyńską. Fotoreporterzy wypatrzyli ich po finale "Tańca z Gwiazdami" jak obejmowali się i całowali.

A miesiąc temu portal pudelek.pl zamieścił zdjęcia ze spaceru gwiazd "M jak miłość", sugerując, że wciąż są razem prywatnie! Ani Maurycy Popiel ani Magdalena Dwurzyńska nie skomentowali nigdy tych doniesień. On konsekwentnie chroni swoją prywatność i nie wypowiadał się nawet na temat rozwodu z Izabelą Warykiewicz

Wątek Olka i stażystki Klaudii się rozkręci w nowym sezonie "M jak miłość"

Wątek Olka Chodakowskiego i stażystki Klaudii będzie miał ciąg dalszy w "M jak miłość" jesienią. W jednym z pierwszych odcinków po wakacjach, numer 1938, to dyrektor Sowiński (Mikołaj Krawczyk) sprowadzi Klaudię do kliniki, żeby znaleźć haka na Olka. Powód?

Sowiński w nowym sezonie "M jak miłość" wciąż będzie chciał zniszczyć Chodakowskiego. Wiadomo już, że teraz Klaudia będzie nie stażystką, a rezydentką. Mimo że Olek zachowa wobec niej dystans, to i tak oboje nie zapomną o pierwszym spotkaniu w barze na wieczorze kawalerskim Marcina (Mikołaj Roznerski). Właśnie wtedy pijany Olek wziął Klaudię za prostytutkę!

M jak miłość. Kłótnia Anety i Olka przed ślubem Kasi

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