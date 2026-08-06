M jak miłość. Tak wyglądały początki Krystiana Wieczorka w serialu. Fani posunęli się za daleko - ZDJĘCIA

Popularność przyszła błyskawicznie

Krystian Wieczorek dołączył do obsady „M jak miłość” w 2009 roku. Początkowo nie spodziewał się jednak, że rola Andrzeja Budzyńskiego tak szybko uczyni go jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce.

Podczas sesji zdjęciowej promującej nowy sezon serialu aktor wrócił pamięcią do tamtych chwil. W rozmowie z Telewizją Polską opowiedział o niezwykłym doświadczeniu, które do dziś wspomina z uśmiechem.

Wiem jak się czują gwiazdy rocka na wielkich stadionach! Bo ja po kilku miesiącach pracy w serialu doświadczyłem tego naprawdę! Ktoś na pamiątkę oderwał mi guzik

Choć sytuacja była dość nietypowa, aktor potraktował ją jako dowód ogromnej sympatii fanów.

Jak dla Budzyńskiego zakończył się poprzedni sezon "M jak miłość"?

Od momentu debiutu Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) przeszedł długą drogę. Mecenas wielokrotnie musiał mierzyć się zarówno z trudnymi sprawami zawodowymi, jak i burzliwym życiem prywatnym. Dziś jego małżeństwo z Magdą (Anna Mucha) należy do najbardziej lubianych relacji w serialu, choć nie brakowało chwil, które wystawiły ich uczucie na ciężką próbę.

Przed zakończeniem poprzedniego sezonu Budzyński ponownie spotkał Paulinę, swoją dawną ukochaną. Kobieta żyła w ciągłym strachu przed agresywnym mężem Igorem Jabłońskim, który nie zamierzał pozwolić jej odejść. Prawnik postanowił jej pomóc i ukrył ją w bezpiecznym miejscu.

Ta decyzja sprawiła jednak, że niebezpieczeństwo dosięgnęło również jego oraz Magdę. Budzyńscy znaleźli się w samym środku dramatycznych wydarzeń, ryzykując własnym bezpieczeństwem, by ocalić Paulinę.

W nowym sezonie Paulina znów pojawi się w życiu Budzyńskich

Choć koszmar Pauliny zakończy się wraz z aresztowaniem jej męża, kobieta nie zniknie z życia Andrzeja i Magdy. Wszystko wskazuje na to, że pozostanie blisko małżeństwa Budzyńskich jeszcze przez jakiś czas.

Nie będzie już potrzebowała ochrony, ale trudno będzie jej pogodzić się z tym, że Andrzej ułożył sobie życie u boku Magdy. Widok szczęśliwego małżeństwa wywoła w niej zazdrość, zwłaszcza że Budzyńscy nie będą ukrywać swoich uczuć także w jej obecności.

To może okazać się dla Pauliny wyjątkowo bolesne. Zwłaszcza że sama zostanie sama po dramatycznych wydarzeniach z udziałem męża.

Czy dawna ukochana znów spróbuje odzyskać Budzyńskiego?

Nie jest tajemnicą, że Paulina już raz próbowała zbliżyć się do Andrzeja, gdy ten był jeszcze mężem Marty (Dominika Ostałowska). Wówczas wykorzystała kryzys w jego małżeństwie i przez pewien czas wydawało się, że ich relacja ma szansę na nowy początek.

Tym razem sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej. Andrzej i Magda tworzą zgodny związek, a ich relacja wydaje się silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystko wskazuje na to, że Budzyński nie wróci już do dawnego uczucia.

Nie oznacza to jednak, że obecność Pauliny nie wywoła nowych emocji. Jej zazdrość może doprowadzić do wielu niezręcznych sytuacji, choć nic nie wskazuje na to, by była ukochana mecenasa zdołała zagrozić jego małżeństwu.

11

QUIZ: Jak dobrze znasz medyczne perypetie bohaterów M jak Miłość? Sprawdź się Pytanie 1 z 12 Jaki zmysł tymczasowo straciła Kinga (Katarzyna Cichopek)? słuch wzrok węch smak Następne pytanie