M jak miłość. Wakacje Miśka i Hani w domu Mostowiaków. Tak spędzą czas z Barbarą - WIDEO

Wakacje u Barbary w Grabinie. Sielskie sceny w "M jak miłość"

Na oficjalnym profilu "M jak miłość" na Instagramie pojawiło się nowe nagranie z planu, które od razu wywołało uśmiech na twarzach fanów serialu. W kultowej kuchni domu Mostowiaków Barbara przygotowuje pierogi, a pomagają jej Hania oraz Misiek. Twórcy opatrzyli filmik wymownym podpisem:

"Najlepsze pierogi robi babcia Basia, wiadomo. A wy, jakie macie wspomnienia z wakacji u babci? Podzielcie się swoimi wspomnieniami smaków dzieciństwa."

Nagranie pokazuje, że mimo wielu dramatycznych wydarzeń, które czekają rodzinę Mostowiaków po wakacjach, nie zabraknie również spokojnych, pełnych ciepła scen, z których serial słynie od lat.

Dom Barbary znów będzie tętnił życiem

Hania, córka Natalki (Dominika Suchecka), i Misiek, syn Kingi (Katarzyna Cichopek) oraz Piotrka (Marcin Mroczek), są niemal rówieśnikami. Wszystko wskazuje na to, że w nowych odcinkach spędzą wspólnie sporo czasu w Grabinie. Barbara od zawsze była sercem domu Mostowiaków. To właśnie u niej kolejne pokolenia rodziny spotykają się przy wspólnym stole, a domowa kuchnia niezmiennie pozostaje miejscem, gdzie rodzą się najpiękniejsze wspomnienia. Choć nad rodziną zawisną ciemne chmury związane między innymi ze zdradą Artura Rogowskiego (Robert Moskwa) i kolejnymi problemami Mostowiaków, twórcy zadbają także o sceny pokazujące, że Grabina wciąż pozostaje prawdziwym rodzinnym azylem.

Fani już tęsknią za "M jak miłość"

Pod nagraniem szybko pojawiły się komentarze widzów, którzy nie kryją, że najbardziej czekają właśnie na takie rodzinne sceny.

"Nie ma to jak u babci 😍"

Inni przyznają, że z niecierpliwością odliczają dni do premiery nowych odcinków.

"Wracajcie już, bo nie ma co oglądać."

Nie zabrakło także głosów, że wakacyjna przerwa wyjątkowo się dłuży.

"Trochę za długo ta przerwa trwa. Kiedyś serial był emitowany do końca czerwca, a teraz skończył się chyba w maju. Szkoda."

Wszystko wskazuje jednak na to, że oczekiwanie wynagrodzą właśnie takie rodzinne chwile, które od ponad dwóch dekad są jednym z symboli "M jak miłość". Wspólne gotowanie z Barbarą, dziecięcy śmiech i atmosfera domu Mostowiaków po raz kolejny przypomną widzom, dlaczego Grabina wciąż pozostaje sercem całego serialu.