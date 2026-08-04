M jak miłość. Aneta znajdzie sposób na uratowanie umierającej Iwony w nowym sezonie! Powie Olkowi, co zamierza

Iwona podzieli się z córką swoimi obawami w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Aneta zacznie na poważnie niepokoić się o matkę, gdy ta zjawi się w szpitalu i zacznie jej mówić o śmierci. Argasińska wyzna córce, iż ma przeczucie, że niedługo umrze, bo jak podaje swiatseriali.interia.pl kwiecień w ich rodzinie zawsze był pechowy. Żona Jerzego (Karol Strasburger) wyliczy córce wszystkie nieszczęścia, jakie przydarzyły się w tym miesiącu na przestrzeni lat, a także powie o niepokojących znakach, które tym razem będą wskazywać na nią.

Oczywiście, w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Chodakowska nie podzieli obaw matki i spróbuje szybko postawić ją do pionu. Jednak Iwona wcale nie będzie żartować. W tej sytuacji Aneta postanowi zaprosić ją do siebie z Jerzym na kolację, aby wspólnie z Olkiem mogli na spokojnie porozmawiać, oczyścić jej głowę i odciągnąć ją od tych złych myśli.

- Wpadnijcie dziś z Jerzym na kolację i spokojnie porozmawiamy - zaproponuje Aneta.

Aneta zacznie na poważnie martwić się o matkę w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Tym bardziej, że to w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach będzie jej naprawdę potrzebne, bo jeszcze przed wyjściem wróci do tematu testamentu i rodzinnych pamiątek. Ale oczywiście zgodzi się przyjść do niej z Jerzym na kolację, bo dzięki temu zyska jeszcze okazję, aby pożegnać się ze swoimi najbliższymi - córką, zięciem i wnuczkiem Boryskiem (Tymon Szkopek), czym wcale nie uspokoi córki.

Do tego stopnia, że w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Olek nawet nie zdoła rozładować atmosfery, gdy Iwona już wyjdzie, bo i Aneta mocno przerazi się stanem matki. Co prawda, wciąż nie podzieli jej wątpliwości, to jednak jej zafiksowanie się na tym temacie nie da jej spokoju, bo córka zda sobie sprawę, że takim myśleniem jej matka w końcu się wykończy!

- Martwię się o nią. To moja mama, muszę o nią zadbać i coś mi chyba wpadło do głowy… - przyzna Olkowi.

Tak Chodakowska spróbuje uratować Argasińską w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

Jednak na szczęście w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach wpadnie na pomysł, jak to rozwiązać i pomóc Iwonie, czym natychmiast podzieli się ze swoim mężem. A następnie wcieli swój plan w życie w trakcie kolacji z matką i Jerzym. Czy wszystko pójdzie zgodnie z planem i Aneta faktycznie zdoła ocalić Iwonę, tak jak to sobie wymyśliła? Przekonamy się już w drugim 1938n odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

10