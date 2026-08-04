M jak miłość. Marcin nagle zacznie doradzać Jakubowi w sprawie Martyny. Już zapomniał, jak ją kochał?

Marcin i Martyna byli bardzo blisko. Doszło do romansu

Jakiś czas temu Marcin cierpiał na amnezję i właśnie wtedy trafił do leśniczówki Martyny. Kobieta zajęła się nim w potrzebie, sama cierpiąc i próbując walczyć z nałogiem alkoholowym. Tragiczne sytuacje bardzo ich zbliżyły, wylądowali w łóżku i połączyła ich silna więź emocjonalna. Jednak problem pojawił się w momencie, w którym bliscy wreszcie dotarli do Marcina. Mężczyzna odzyskał wspomnienia i przypomniał sobie, że jego miłością jest Kama (Michalina Sosna). Wysocka długo leczyła się z uczuć do Marcina, ale nie szkodziła mu w życiu i związku ze Ślązaczką. Sytuacja stała się jeszcze bardziej nietypowa, kiedy Jakub nawiązał przyjaźń z Martyną, a pod koniec minionego sezonu "M jak miłość" wyszło na jaw, że ta dwójka czuje do siebie coś więcej, niż czysta przyjaźń.

Marcin zacznie doradzać Jakubowi w sprawie Wysockiej w nowym sezonie "M jak miłość"

Tym bardziej dziwne jest, że Jakub akurat z Marcinem będzie obgadywał problemy w relacji z Martyną. Kobieta w poprzednich odcinkach "M jak miłość" odsunęła się od Karskiego, bojąc się własnych uczuć. Poczuła bowiem, że detektyw zaczyna być kimś zdecydowanie więcej niż przyjacielem.

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Jakub powie Marcinowi o tym, że boli go zachowanie Martyny. Nie spodoba mu się fakt utraty kontaktu z Wysocką. To akurat ciekawy wybór rozmówcy do tak intymnych spraw, skoro sam Marcin miał romans z lekarką.

- Martyna zerwała ze mną kontakt… Dzwoniłem, nawet byłem dziś w leśniczówce, ale… nie chce mnie widzieć. I nie wiem, czym ją tak wkurzyłem. Pojęcia nie mam - cytuje wspomniany portal słowa Marcina. - Stary, przykro mi… Mam nadzieję, że jakoś to sobie wyjaśnicie… Daj znać, jeśli będziesz czegoś potrzebował. I leć już, nie chcę, żebyś miał kłopoty w robocie - uzna Chodakowski.

Marcin poprze związek z Jakuba z Martyną?

Wiadomo już, że nowe odcinki "M jak miłość" przyniosą dalszy ciąg zawirowań u Karskiego i Wysockiej. Wspólne zdjęcia aktorów z planu podczas wakacyjnych prac nad nowym sezonem potwierdziły, że na pewno ich kontakt całkiem się nie zerwie. Pytanie, czy Marcin naprawdę poprze związek przyjaciela, biorąc pod uwagę, że sam czuł wiele do Martyny.