M jak miłość. Fani wstrzymali oddech! Mikołaj Roznerski powiedział, co dalej z jego rolą w serialu

To koniec Marcina w "M jak miłość"?

Mikołaj Roznerski swoją rolą zdobył ogromną sympatię widzów i ogólnopolską rozpoznawalność, dlatego wieści o jego możliwym rozstaniu z produkcją za każdym razem wywołują niemałe poruszenie. W najnowszym wywiadzie aktor postanowił jednak uspokoić swoich sympatyków. Jak sam zaznacza, absolutnie nie ma w planach rezygnacji z roli, która ukształtowała jego karierę:

Nie myślałem o tym. Bardzo dużo zawdzięczam serialowi »M jak miłość«. Zbudował on moją popularność telewizyjną i dał mi również rozwój jako aktor. To właśnie tam nauczyłem się gry przed kamerą, a potem przyszły kolejne projekty filmowe i serialowe. Jestem człowiekiem wdzięcznym. Dopóki mnie stamtąd nie wyrzucą, nie zamierzam się nigdzie wybierać” – podsumował w rozmowie dziennikarką Natalią Wyszkowską z portalu Pudelek.

Miłosne trójkąty i bezczelne kłamstwa szefowej

Nowy sezon przyniesie Marcinowi spore zawirowania osobiste za sprawą jego przełożonej, Elżbiety Domańskiej (Katarzyna Dąbrowska). Kobieta posunie się do podstępu, by wyciągnąć go na wyjazd do Krakowa – skłamie, że jedzie z nimi jej mąż, doskonale wiedząc o jego locie do Zurychu. Próby zbliżenia się do podwładnego wywołają spory niepokój Chodakowskiego i zagrożą jego relacji z Kamą (Michalina Sosna).

Powrót do dawnego zawodu i niebezpieczne śledztwa

Dużym zaskoczeniem dla widzów będzie powrót Marcina do dawnej profesji. Mimo że po traumatycznym porwaniu, pobiciu i amnezji rzucił niebezpieczną profesję na prośbę Kamy, kadry z planu zdradzają jego ponowne spotkanie z Jakubem Karskim (Krzysztof Szczepaniak) w siedzibie biura. Wiele wskazuje na to, że to właśnie niejasna i pełna problemów sytuacja Elżbiety zmusi go do ponownego założenia odznaki detektywa.

Niezręczne męskie rozmowy o wspólnej kochance

Dodatkowych emocji dostarczy odnowiona relacja przyjacielska z Jakubem. Karski postanowi zwierzyć się Marcinowi ze swoich narastających uczuć do lekarki Martyny Wysockiej (Magdalena Turczeniewicz), z którą stracił kontakt. Sytuacja stanie się wyjątkowo niezręczna, ponieważ w czasie trwania amnezji to właśnie Chodakowski dzielił łóżko z Martyną. Rozmowy o tak intymnych sprawach z dawny kochankiem będą prawdziwym testem męskiej przyjaźni.

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