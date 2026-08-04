M jak miłość. Wyjazd Barbary z Grabiny w nowym sezonie?! Mostowiakowa opuści rodzinny dom

Barbara opuści Grabinę w nowym sezonie "M jak miłość"?

Na oficjalnym profilu "M jak miłość" na Instagramie pojawiło się nowe nagranie z planu, które zwróciło uwagę fanów. Widać na nim Barbarę i Kisielową (Małgorzata Rożniatowska), siedzące wśród zieleni i rozmawiające w wyjątkowo sielskiej scenerii. To miejsce wyraźnie różni się od dobrze znanych plenerów Grabiny. Co więcej, w tle można dostrzec także Majkę (Matylda Giegżno). Wszystko wskazuje więc na to, że seniorki nie będą same, a ich wyjazd stanie się częścią większego rodzinnego wątku.

Chwila oddechu przed kolejnymi problemami Mostowiaków?

Choć na nagraniu panuje spokojna atmosfera, Barbara nie będzie miała powodów do beztroski. Nowy sezon "M jak miłość" przyniesie Mostowiakom kolejne trudne doświadczenia. Największym ciosem okaże się zdrada Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), która doprowadzi do rozpadu jego małżeństwa z Marysią (Małgorzata Pieńkowska). Skutki tej decyzji odczują nie tylko sami małżonkowie, ale także córki lekarza, Basia (Karina Woźniak) i Agnes (Amanda Mincewicz). Jak zawsze w takich sytuacjach Barbara będzie próbowała utrzymać rodzinę razem i wesprzeć najbliższych.

Barbara i Kisielowa znów będą mogły na siebie liczyć

Od lat Barbara i Kisielowa tworzą jeden z najbardziej lubianych duetów w serialu. Wspólnie przeżywały rodzinne dramaty, cieszyły się szczęśliwymi chwilami i wielokrotnie udowadniały, że ich przyjaźń przetrwa każdą próbę. Nowe nagranie z planu sugeruje, że także w nadchodzących odcinkach spędzą razem sporo czasu. Tym razem towarzyszyć im będą również Mateusz (Rafał Kowalski) i Majka, którzy po latach znów budują swoją relację. Na razie twórcy nie zdradzają, dokąd wybiorą się bohaterowie ani jaki będzie cel ich wyjazdu. Barbara rzadko opuszcza Grabinę, dlatego każda taka podróż ma dla widzów szczególne znaczenie.