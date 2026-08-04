Panna młoda. Hancer i Melih biorą ślub, a Cihan wpada w furię. Dojdzie do awantury - ZDJĘCIA

Ślub Hancer i Meliha w serialu Panna młoda nie przyniesie radości

Główna bohaterka produkcji ponownie stanie na ślubnym kobiercu, jednak kolejny raz powodem zawarcia małżeństwa nie jest czyste uczucie. Jej wcześniejszy związek z Cihanem miał przynieść środki na leczenie brata, ale niespodziewanie przerodził się w burzliwy romans. Ta skomplikowana relacja ostatecznie doprowadziła parę do rozwodu.

Wkrótce u boku kobiety pojawił się wspierający ją Melih. W 170. odcinku "Panny młodej" (wyemitowanym 13 sierpnia) relacja tej dwójki zmieni się po udanych oświadczynach i zgodzie na małżeństwo. Chociaż protagonistka przyjmie pierścionek, zaplanowana uroczystość stanowczo nie będzie przypominać radosnego święta zakochanych.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinna być Hancer? Z Cihanem Z Melihem Z kimś innym Z nikim

Furia Cihana i ogromne rozczarowanie Sinen

Podczas ceremonii przyszła żona nie ukryje głębokiego przygnębienia. Kobieta traktuje to małżeństwo wyłącznie jako rozsądny krok w przyszłość, mimo że wyraz jej twarzy dobitnie zdradzi zupełnie inne uczucia. Na wieść o tym wydarzeniu Cihan wpadnie w prawdziwą furię i zaplanuje wyburzenie własnej posiadłości, gdyż ten budynek nieustannie przypomina mu o utraconej miłości. Uroczystość złamie również serce Sinen, niedawnej narzeczonej Meliha. Zrozpaczona dziewczyna wspomni minione chwile i boleśnie uświadomi sobie własną naiwność. Zrozumie w końcu, że mężczyzna potraktował ją jedynie jako narzędzie do zdobycia Hancer. Zdjęcia ilustrujące ten niezwykle ponury ślub można zobaczyć w załączonej galerii.

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Najnowszy 170. odcinek "Panny młodej", ukazujący wspomnianą ceremonię ślubną, zadebiutuje w czwartek 13 sierpnia. Epizod ten obejrzymy na antenie TVP2 o godzinie 17:20.

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