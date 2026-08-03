Dziedzictwo, odcinek 1000: Cansel wypija zatruty sok, a Isil perfidnie oszukuje Sinana - GALERIA

Isil manipuluje Sinanem i zmyśla historię o wypadku Ezgi

Nadchodząca odsłona produkcji obfituje w niezwykle napięte sytuacje. Isil za wszelką cenę próbuje na nowo połączyć Sinana z Ezgi i ucieka się do wyjątkowo perfidnych metod. Intrygantka doskonale zdaje sobie sprawę z wrażliwości mężczyzny i postanawia wzbudzić w nim ogromne wyrzuty sumienia. Wymyśla więc dramatyczną historię o poważnym wypadku i ciężkiej depresji, która rzekomo dotknęła Ezgi tuż po zakończeniu ich związku. Kobieta starannie dobiera argumenty, aby ostatecznie przełamać opór swojego rozmówcy. Widzowie wkrótce dowiedzą się, czy Sinan uwierzy w tę misternie uknutą intrygę i wpadnie w zastawioną pułapkę psychologiczną.

Sahin organizuje podróż dla Nany i Poyraza. Cansel planuje zemstę

Równolegle rozgrywają się radosne wydarzenia, ponieważ Sahin przygotowuje niesamowity prezent dla Nany i Poyraza. Mężczyzna aranżuje dla pary spóźniony wyjazd poślubny, który ma im pomóc odpocząć od ciągłych zmartwień i dotychczasowych trudności życiowych. Informacja o zaplanowanych wakacjach zakochanych dociera jednak do Cansel i wywołuje u niej atak wściekłości. Zazdrosna antagonistka absolutnie nie akceptuje cudzego szczęścia i natychmiast zamierza zniszczyć ten romantyczny wyjazd. Kobieta błyskawicznie obmyśla bardzo ryzykowny i brutalny sposób na pokrzyżowanie szyków głównym bohaterom.

Cansel wypija napój z lekarstwem dla Nany. Intryga kończy się fatalnie

Złośliwa bohaterka potajemnie dosypuje niebezpieczną substancję do napoju przeznaczonego dla Nany. Ten specyfik ma wywołać silne dolegliwości zdrowotne i zmusić kobietę do rezygnacji z podróży. Zbrodniczy plan wydaje się perfekcyjny, ale sytuacja przybiera niespodziewany obrót. Przez zwykłe gapiostwo Cansel myli szklanki i przypadkowo sięga po zatruty sok. Ostatecznie intrygantka spożywa przygotowaną przez siebie miksturę i staje się ofiarą własnego planu. Poważne osłabienie organizmu może sprawić, że cała prawda o próbie otrucia ostatecznie ujrzy światło dzienne.

Dziedzictwo odcinek 1000. Data i godzina emisji w TVP1

Jubileuszowy epizod numer 1000 trafi na ekrany w środę 5 sierpnia 2026 roku. Telewizja Polska wyemituje ten odcinek o godzinie 16.00 na kanale TVP1. Widzowie pozbawieni dostępu do telewizji w czasie premiery mogą nadrobić zaległości w sieci, gdyż materiał zasili również bibliotekę platformy TVP VOD.

Fabuła serialu Dziedzictwo i pełna obsada tureckiego hitu

Główna oś fabularna skupia się na losach sióstr Seher i Kevser, które dorastają w skromnym, lecz pełnym miłości domu Yusufa. Życie kobiet zmienia się diametralnie, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica rodziny Kyrymly i rodzi syna noszącego imię dziadka. Niestety wkrótce traci męża, a następnie zapada na śmiertelną chorobę. Przed odejściem błaga Seher o przejęcie opieki nad pięcioletnim maluchem. Po śmierci matki mały Yusuf trafia jednak pod skrzydła apodyktycznego Yamana. Zdesperowana ciotka podejmuje nierówną walkę o odzyskanie siostrzeńca.

Na ekranie pojawiają się między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan odgrywający postać Yamana

Sıla Türkoğlu wcielająca się w Seher

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Gülderen Güler grająca Kiraz

Melih Özkaya w roli Alego

Tolga Pancaroglu występujący jako Ziya

İpek Arkan jako serialowa Duygu

Seda Dadaşova portretująca Yasemin, siostrę Duygu

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