Panna młoda, odcinek 170. Hancer bierze niespodziewany ślub z Melihem. Cihan planuje zrównać dom z ziemią

Kasia Kowalska
2026-08-03 16:52

"Panna młoda" (oryginalnie "Gelin") to historia Hancer, która szybko straciła rodziców i musiała samodzielnie radzić sobie w życiu. Aby sfinansować leczenie brata, kobieta przystaje na układ z zamożną rodziną i bierze zaaranżowany ślub z Cihanem. Początkowa umowa biznesowa nieoczekiwanie przeradza się w głębokie uczucie. W czwartek, 13 sierpnia, na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 170. odcinek "Panny młodej". Przedstawiamy dokładne streszczenie nadchodzących wydarzeń.

Hancer z serialu Panna młoda patrzy w bok ze smutkiem. O jej nagłym ślubie przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Turecka produkcja "Panna młoda" stanowi świeżą propozycję w ramówce stacji TVP2. Ten popularny serial zadebiutował w swoim rodzimym kraju w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą śledzić jego losy od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zastąpił w telewizyjnym paśmie telenowelę "Miłość i nadzieja". Poniżej prezentujemy szczegóły wydarzeń, z którymi będą musieli zmierzyć się bohaterowie w 170. epizodzie tej historii.

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"Panna młoda" odc. 170 - streszczenie. Emisja 13 sierpnia 2026

Dokładny opis wydarzeń ze 170. odsłony tureckiego hitu "Panna młoda" zapowiada spore emocje. Fadime wciąż nie potrafi zdobyć się na przebaczenie swojemu synowi. Z kolei Beyza rozpoczyna cyniczną grę, manipulując Mukadder oraz Sinem. Tymczasem Cihan podejmuje decyzję o zburzeniu starej posiadłości, która nieustannie przywołuje u niego wspomnienia związane z Hancer. Główna bohaterka nie wyraża jednak na to zgody i nieoczekiwanie staje na ślubnym kobiercu u boku Meliha.

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"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

Główne postacie w tej telewizyjnej opowieści odgrywają Talya Çelebi, wcielająca się w rolę Hançer, oraz Türkseve, który portretuje Cihana. Wśród pozostałych członków obsady znaleźli się następujący aktorzy:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

"Panna młoda" zalicza się do grona wyjątkowo rozbudowanych tureckich produkcji telewizyjnych. Na ten moment nakręcono trzy sezony, które łącznie obejmują aż 325 epizodów. Ponieważ pojedynczy odcinek w oryginale trwa blisko dwie godziny, na potrzeby polskiej dystrybucji format ten jest dzielony, co oznacza, że finalna liczba odcinków na naszym rynku ulegnie mniej więcej podwojeniu. Warto zaznaczyć, że w Turcji wciąż powstają nowe materiały, dlatego ostateczna długość "Panny młodej" pozostaje niewiadomą. Ostatni odcinek w Polsce zostanie pokazany dopiero za kilka lat, co gwarantuje fanom długą telewizyjną podróż z Hançer i Cihanem.

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