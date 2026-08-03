Panna młoda, odcinek 170. Hancer bierze niespodziewany ślub z Melihem. Cihan planuje zrównać dom z ziemią

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Turecka produkcja "Panna młoda" stanowi świeżą propozycję w ramówce stacji TVP2. Ten popularny serial zadebiutował w swoim rodzimym kraju w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą śledzić jego losy od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zastąpił w telewizyjnym paśmie telenowelę "Miłość i nadzieja". Poniżej prezentujemy szczegóły wydarzeń, z którymi będą musieli zmierzyć się bohaterowie w 170. epizodzie tej historii.
"Panna młoda" odc. 170 - streszczenie. Emisja 13 sierpnia 2026
Dokładny opis wydarzeń ze 170. odsłony tureckiego hitu "Panna młoda" zapowiada spore emocje. Fadime wciąż nie potrafi zdobyć się na przebaczenie swojemu synowi. Z kolei Beyza rozpoczyna cyniczną grę, manipulując Mukadder oraz Sinem. Tymczasem Cihan podejmuje decyzję o zburzeniu starej posiadłości, która nieustannie przywołuje u niego wspomnienia związane z Hancer. Główna bohaterka nie wyraża jednak na to zgody i nieoczekiwanie staje na ślubnym kobiercu u boku Meliha.
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"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?
Główne postacie w tej telewizyjnej opowieści odgrywają Talya Çelebi, wcielająca się w rolę Hançer, oraz Türkseve, który portretuje Cihana. Wśród pozostałych członków obsady znaleźli się następujący aktorzy:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?
"Panna młoda" zalicza się do grona wyjątkowo rozbudowanych tureckich produkcji telewizyjnych. Na ten moment nakręcono trzy sezony, które łącznie obejmują aż 325 epizodów. Ponieważ pojedynczy odcinek w oryginale trwa blisko dwie godziny, na potrzeby polskiej dystrybucji format ten jest dzielony, co oznacza, że finalna liczba odcinków na naszym rynku ulegnie mniej więcej podwojeniu. Warto zaznaczyć, że w Turcji wciąż powstają nowe materiały, dlatego ostateczna długość "Panny młodej" pozostaje niewiadomą. Ostatni odcinek w Polsce zostanie pokazany dopiero za kilka lat, co gwarantuje fanom długą telewizyjną podróż z Hançer i Cihanem.
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