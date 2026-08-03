Panna młoda, odcinek 170. Hancer bierze niespodziewany ślub z Melihem. Cihan planuje zrównać dom z ziemią

Turecka produkcja "Panna młoda" stanowi świeżą propozycję w ramówce stacji TVP2. Ten popularny serial zadebiutował w swoim rodzimym kraju w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą śledzić jego losy od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zastąpił w telewizyjnym paśmie telenowelę "Miłość i nadzieja". Poniżej prezentujemy szczegóły wydarzeń, z którymi będą musieli zmierzyć się bohaterowie w 170. epizodzie tej historii.

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"Panna młoda" odc. 170 - streszczenie. Emisja 13 sierpnia 2026

Dokładny opis wydarzeń ze 170. odsłony tureckiego hitu "Panna młoda" zapowiada spore emocje. Fadime wciąż nie potrafi zdobyć się na przebaczenie swojemu synowi. Z kolei Beyza rozpoczyna cyniczną grę, manipulując Mukadder oraz Sinem. Tymczasem Cihan podejmuje decyzję o zburzeniu starej posiadłości, która nieustannie przywołuje u niego wspomnienia związane z Hancer. Główna bohaterka nie wyraża jednak na to zgody i nieoczekiwanie staje na ślubnym kobiercu u boku Meliha.

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"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

Główne postacie w tej telewizyjnej opowieści odgrywają Talya Çelebi, wcielająca się w rolę Hançer, oraz Türkseve, który portretuje Cihana. Wśród pozostałych członków obsady znaleźli się następujący aktorzy:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

"Panna młoda" zalicza się do grona wyjątkowo rozbudowanych tureckich produkcji telewizyjnych. Na ten moment nakręcono trzy sezony, które łącznie obejmują aż 325 epizodów. Ponieważ pojedynczy odcinek w oryginale trwa blisko dwie godziny, na potrzeby polskiej dystrybucji format ten jest dzielony, co oznacza, że finalna liczba odcinków na naszym rynku ulegnie mniej więcej podwojeniu. Warto zaznaczyć, że w Turcji wciąż powstają nowe materiały, dlatego ostateczna długość "Panny młodej" pozostaje niewiadomą. Ostatni odcinek w Polsce zostanie pokazany dopiero za kilka lat, co gwarantuje fanom długą telewizyjną podróż z Hançer i Cihanem.

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