Dziedzictwo, odcinek 999: Nana otwiera się przed Aynur - rezygnuje z miłości do Poyraza - ZDJĘCIA

Uczucia Nany w tajemnicy i Semih w panice

Turecki hit emitowany w TVP wciąż dostarcza ogromnych emocji. Widzowie 999. odcinka serialu „Dziedzictwo” zobaczą bardzo wzruszające sytuacje. Nana decyduje się na otwartość wobec Aynur – przyznaje szczerze, że Poyraz znaczy dla niej dużo więcej, niż mogłoby się wydawać. Niestety, mimo tego wyznania, kobieta chce zdusić w sobie te uczucia. Błędnie sądzi, że dla mężczyzny jest tylko przyjaciółką i osobą podopieczną, którą on się opiekuje. Czy to powstrzymywanie się pozbawi ją szansy na prawdziwą miłość?

W tym samym czasie Semih wplątuje się w poważne problemy. Za wszelką cenę usiłuje zataić przed innymi swoje obrażenia. Strach przed zdemaskowaniem i nasilający się ból powodują u niego coraz większą panikę. Zamiast zrezygnować z niebezpiecznych działań, decyduje się jeszcze mocniej zaangażować w intrygę.

Działania Isil, zamiary Cansel i spór o dziecko

Inni bohaterowie również nie mogą narzekać na brak zaskakujących wydarzeń. Isil nie zamierza się poddawać i mówi Ezgi wprost, że zrobi wszystko, by doprowadzić do jej małżeństwa z Sinanem. Sytuację utrudnia to, że Sinan coraz bardziej faworyzuje Aynur, co na pewno wywoła kolejne konflikty i niedomówienia.

W międzyczasie Cansel przez przypadek słyszy rozmowę Şahina ze swoim starym fanem. Słowa, które do niej docierają, sprawiają jej wielką radość – od razu zaczyna entuzjastyczne planowanie wyjazdu na wakacje.

U Czarnej i İbrahima również robi się gorąco. Para kłóci się o sprawę niezwykle ważną dla przyszłych rodziców. Między małżonkami wybucha ostra awantura dotycząca imienia dla ich dziecka, które ma się niebawem narodzić.

Kiedy obejrzeć 999. odcinek serialu „Dziedzictwo”?

Premiera 999. odcinka tureckiej telenoweli „Dziedzictwo” odbędzie się we wtorek, 4 sierpnia 2026 roku o godzinie 16:00 w TVP1. Osoby, które nie będą mogły obejrzeć odcinka na żywo, mogą to zrobić za pośrednictwem platformy TVP VOD.

O czym opowiada „Dziedzictwo” i kto w nim gra?

Seher i Kevser to córki Yusufa, żyjące skromnie, ale szczęśliwie. Ich drogi rozchodzą się, kiedy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego mężczyznę z rodziny Kyrymly. Kobieta rodzi syna i daje mu imię po ojcu. Niedługo potem zostaje wdową i zapada na ciężką chorobę. Przed śmiercią prosi Seher o opiekę nad jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera, a Yusuf trafia pod opiekę surowego Yamana. Seher robi wszystko, by odzyskać siostrzeńca.

W obsadzie serialu znajdują się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)

Gülderen Güler (jako Kiraz)

Melih Özkaya (jako Ali)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (jako Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)

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