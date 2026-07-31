La Promesa, odcinek 449: Pia znalazła truciznę! Gregorio znów zaatakuje?

Przerażające znalezisko i wielkie przeszukanie w La Promesie

Napięcie w pałacu sięga zenitu. W swoim pokoju Pía natrafia na niewielką buteleczkę z cykutą – silnie toksyczną substancją. To dowodzi, że Gregorio ponownie kręcił się po posiadłości. Służba natychmiast organizuje zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, sprawdzając każdy zakątek rezydencji, od piwnic po sam strych. Niestety, intruz znika bez śladu.

Towarzyska hańba i wściekłość markizy. Arystokraci upokorzeni

Cruz i Alonso muszą przełknąć gorzką pigułkę. Arystokratyczna para z bólem przyjmuje do wiadomości, że zostali wykluczeni z listy gości i nie otrzymają zaproszenia na bal. Elity odwróciły się od nich z powodu decyzji Manuela i Curro, którzy wyruszyli na front. Ich zachowanie wywołało skandal i towarzyski bojkot.

Randka pod presją i próby jednania w 449. odcinku

Martina początkowo stanowczo odmawia pójścia do opery. Jednak po usilnych prośbach najbliżsi przekonują ją, by spotkała się z przystojnym Asdrubalem. W tym samym czasie, z dala od oczu państwa, María i Candela starają się odbudować rodzinne więzi. Kobiety robią wszystko, by Virtudes pogodziła się z matką.

Gdzie i kiedy oglądać 449. odcinek serialu "La Promesa - pałac tajemnic"?

Emisję 449. odcinka hiszpańskiej telenoweli zaplanowano na czwartek, 6 sierpnia. Widzowie będą mogli go obejrzeć na antenie TVP2 o godzinie 15:05. Osoby, które przegapią premierę w telewizji, znajdą odcinek w serwisie TVP VOD.

O czym opowiada i kto gra w serialu "La Promesa - pałac tajemnic"?

Jana coraz bardziej angażuje się w odkrywanie sekretów rodziny Lujan, poznając kolejne mroczne tajemnice ukryte w murach posiadłości. Bohaterka z każdym dniem napotyka nowe przeszkody – musi ukrywać tożsamość i lawirować w gąszczu intryg, manipulacji i napięć między służbą a państwem. Dodatkową komplikacją jest jej więź z Manuelem, przez co kobieta musi wybierać między miłością a planem zemsty. Sytuacja w pałacu staje się coraz bardziej napięta, a wszystko wskazuje na to, że prawda będzie znacznie gorsza, niż Jana zakładała.

Obsada serialu:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)

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