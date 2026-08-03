La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 450: Pia stanie oko w oko z Gregorio. Ujdzie z życiem?

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-03 17:22

To będzie niezwykle emocjonujący odcinek hiszpańskiej telenoweli „La Promesa - pałac tajemnic”. W 450. epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznego spotkania Pii z bezwzględnym Gregorio. Dodatkowo nie zabraknie ostrego starcia pomiędzy Cruz a Alonsem. Najnowszy odcinek zadebiutuje w piątek, 7 sierpnia na kanale TVP2. Poniżej przedstawiamy szczegółowe streszczenie nadchodzących wydarzeń.

Gregorio zakrada się do sypialni. Dramat Pii w 450. odcinku „La Promesy”

Najgorszy koszmar właśnie staje się rzeczywistością. Groźny Gregorio po raz kolejny niepostrzeżenie dostaje się na teren posiadłości, a jego celem jest sypialnia. Tam dochodzi do mrożącej krew w żyłach konfrontacji – Pia musi spojrzeć prosto w oczy swojemu oprawcy. Czy uda jej się wyjść cało z tego śmiertelnie niebezpiecznego spotkania?

Cruz nie panuje nad nerwami. Ostra awantura w „La Promesa - pałac tajemnic”

Duma arystokratycznego rodu została poważnie urażona. Markiza Cruz nie potrafi ukryć wściekłości – działania rodziny de los Infantes oraz decyzja młodych dziedziców o wyruszeniu na front sprawiły, że pałac znalazł się w kompletnej izolacji. Wściekła i pozbawiona zahamowań, Cruz kieruje całą swoją złość na Alonsa, co kończy się gigantyczną, karczemną awanturą między małżonkami.

Widmo bankructwa i bolesne odrzucenie w 450. odcinku „La Promesy”

Tymczasem w wiosce Tadeo otwiera oczy Catalinie na brutalną rzeczywistość. Wyjaśnia, że jeżeli Adriano utraci swoje ziemie, reszta dzierżawców również podzieli jego tragiczny los i zbankrutuje. Równolegle w pałacowych murach Vera bez owijania w bawełnę oznajmia Santosowi, że nigdy nie obdarzy go uczuciem. W tle tych wydarzeń Martina udaje się do opery w towarzystwie Asdrubala, a wścibska María pilnie prowadzi swoje zagadkowe notatki.

Kiedy oglądać 450. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic”?

Najnowszy, 450. epizod hiszpańskiej telenoweli „La Promesa - pałac tajemnic” pojawi się na ekranach w piątek, 7 sierpnia o 15:05 w TVP2. Osoby, które nie zdążą przed telewizory, mogą nadrobić zaległości w internecie, korzystając z platformy TVP VOD.

O czym opowiada serial „La Promesa - pałac tajemnic”? Poznaj obsadę

Im bardziej Jana angażuje się w poznawanie historii rodziny Lujan, tym mroczniejsze tajemnice ukryte w murach La Promesy wychodzą na światło dzienne. Każdy kolejny dzień to dla niej sprawdzian – musi ukrywać swoje prawdziwe motywy, lawirując w świecie pełnym kłamstw, manipulacji i napięć między arystokracją a służbą. Sytuację dodatkowo komplikuje relacja z Manuelem, która zmusza ją do trudnego wyboru między zaplanowaną zemstą a budzącą się miłością. Atmosfera w pałacu gęstnieje, a kolejne odkrycia sugerują, że prawda, której Jana tak zawzięcie szuka, może okazać się o wiele bardziej przerażająca, niż kiedykolwiek przypuszczała.

W obsadzie serialu „La Promesa” znajdują się m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes
Pia i Gregorio z serialu La Promesa. O ich mrocznym spotkaniu w 450. odcinku przeczytasz na SE Superseriale.
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