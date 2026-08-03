La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 450: Pia stanie oko w oko z Gregorio. Ujdzie z życiem?

Gregorio zakrada się do sypialni. Dramat Pii w 450. odcinku „La Promesy”

Najgorszy koszmar właśnie staje się rzeczywistością. Groźny Gregorio po raz kolejny niepostrzeżenie dostaje się na teren posiadłości, a jego celem jest sypialnia. Tam dochodzi do mrożącej krew w żyłach konfrontacji – Pia musi spojrzeć prosto w oczy swojemu oprawcy. Czy uda jej się wyjść cało z tego śmiertelnie niebezpiecznego spotkania?

Cruz nie panuje nad nerwami. Ostra awantura w „La Promesa - pałac tajemnic”

Duma arystokratycznego rodu została poważnie urażona. Markiza Cruz nie potrafi ukryć wściekłości – działania rodziny de los Infantes oraz decyzja młodych dziedziców o wyruszeniu na front sprawiły, że pałac znalazł się w kompletnej izolacji. Wściekła i pozbawiona zahamowań, Cruz kieruje całą swoją złość na Alonsa, co kończy się gigantyczną, karczemną awanturą między małżonkami.

Widmo bankructwa i bolesne odrzucenie w 450. odcinku „La Promesy”

Tymczasem w wiosce Tadeo otwiera oczy Catalinie na brutalną rzeczywistość. Wyjaśnia, że jeżeli Adriano utraci swoje ziemie, reszta dzierżawców również podzieli jego tragiczny los i zbankrutuje. Równolegle w pałacowych murach Vera bez owijania w bawełnę oznajmia Santosowi, że nigdy nie obdarzy go uczuciem. W tle tych wydarzeń Martina udaje się do opery w towarzystwie Asdrubala, a wścibska María pilnie prowadzi swoje zagadkowe notatki.

Kiedy oglądać 450. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic”?

Najnowszy, 450. epizod hiszpańskiej telenoweli „La Promesa - pałac tajemnic” pojawi się na ekranach w piątek, 7 sierpnia o 15:05 w TVP2. Osoby, które nie zdążą przed telewizory, mogą nadrobić zaległości w internecie, korzystając z platformy TVP VOD.

O czym opowiada serial „La Promesa - pałac tajemnic”? Poznaj obsadę

Im bardziej Jana angażuje się w poznawanie historii rodziny Lujan, tym mroczniejsze tajemnice ukryte w murach La Promesy wychodzą na światło dzienne. Każdy kolejny dzień to dla niej sprawdzian – musi ukrywać swoje prawdziwe motywy, lawirując w świecie pełnym kłamstw, manipulacji i napięć między arystokracją a służbą. Sytuację dodatkowo komplikuje relacja z Manuelem, która zmusza ją do trudnego wyboru między zaplanowaną zemstą a budzącą się miłością. Atmosfera w pałacu gęstnieje, a kolejne odkrycia sugerują, że prawda, której Jana tak zawzięcie szuka, może okazać się o wiele bardziej przerażająca, niż kiedykolwiek przypuszczała.

W obsadzie serialu „La Promesa” znajdują się m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes

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