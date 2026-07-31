"Domenica Montero" w Polsce! Kiedy i gdzie oglądać meksykański hit?

O czym opowiada telenowela "Domenica Montero"?

Historia ukazana w serialu skupia się wokół popularnej bizneswoman oraz filantropki, która uchodzi za jedną z najbardziej pożądanych partii. Jej idealne życie wali się w gruzy, gdy w dniu ślubu zostaje porzucona przez narzeczonego przed ołtarzem. Główna bohaterka, po tym wystawieniu na publiczne pośmiewisko oraz upokorzeniu, postanawia odciąć się od dotychczasowych spraw. Udaje się do dawnej hacjendy swoich rodziców, aby tam znaleźć spokój. W nowym miejscu poznaje Luisa Fernando, właściciela sąsiedniego rancza, który również zmaga się z trudną przeszłością. Choć kobieta zarzekała się, że nigdy więcej się nie zakocha, pomiędzy bohaterami zaczyna rodzić się uczucie, które wystawi na próbę ich wcześniejsze postanowienia.

ZOBACZ TAKŻE: Mega trudny quiz dla widzów latynoskich telenowel. Tylko fani z największą wiedzą odpowiedzą na te pytania!

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

Kiedy premiera "Domenica Montero" w Polsce?

Widzowie w Polsce nie będą musieli długo czekać na debiut telenoweli "Domenica Montero". Pierwszy odcinek pojawi się w telewizji w poniedziałek, 10 sierpnia 2026 roku. Produkcję będzie można oglądać na kanale Novelas+ w dni powszednie, zawsze o godzinie 15:00. Dla tych, którzy przegapią premierową emisję, przygotowano powtórki o godzinie 21:00. Dodatkowo, wszystkie epizody trafią do biblioteki serwisu VOD Canal Plus.

10

Z ilu odcinków składa się "Domenica Montero"?

Wielbiciele meksykańskich produkcji często zastanawiają się, na jak długo zostaną z nowymi bohaterami. W przypadku telenoweli "Domenica Montero" historia jest nieco bardziej skondensowana niż w typowych tasiemcach. Całość zamyka się w zaledwie 50 odcinkach, co z pewnością ucieszy widzów preferujących krótsze, bardziej dynamiczne formaty.

Kogo zobaczymy w obsadzie "Domenica Montero"?

W meksykańskiej telenoweli wystąpiło wiele znanych twarzy. W rolach głównych i drugoplanowych pojawią się m.in.: