Napędzany przez pragnienie wymierzenia sprawiedliwości oraz chęć prywatnego odwetu, Abel pieczołowicie szykował intrygę mającą zrujnować Jimenę. Mocno wierzył w bezsprzeczność posiadanych przez siebie argumentów i w bliskie zwycięstwo. Niestety, sprawy potoczyły się zupełnie inaczej. Genialnie zaplanowana akcja legła w gruzach, a ostateczny obrót sytuacji zaskoczył nawet samego jej twórcę. Nie doszło do przewidywanego wielkiego fiaska Jimeny; zamiast tego zaprezentowano niezwykle zaskakujący rozwój zdarzeń. Kobieta targnęła się na swoje życie w 417. odsłonie serialu, natomiast w 418. epizodzie poniosła śmierć wskutek rozległych obrażeń narządów wewnętrznych.

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Manuel atakuje Abla w 419. odcinku serialu „La Promesa”

W 419. epizodzie nastrój w rezydencji staje się niesamowicie nerwowy. Manuel bez wahania manifestuje rozpacz i wściekłość spowodowane odejściem żony. Uważa on, że winą za te dramatyczne wydarzenia należy obarczyć Abla Bueno. Jego zdaniem doktor zanadto ociągał się z wyjawieniem faktów dotyczących manipulacyjnych działań Jimeny. Ostra wymiana zdań między panami stanowi przełom w ich relacjach i stawia pod znakiem zapytania dalsze istnienie tej przyjaźni.

Rodzice Jimeny zabierają zwłoki córki w 419. odsłonie produkcji

W tym samym czasie Mercedes postanawia o zabraniu zmarłej z pałacowych murów i transporcie jej zwłok do posiadłości rodzinnej. To trudne postanowienie jest dla niej nie tylko sposobem na ostatnie pożegnanie, lecz także jawnym dowodem na definitywne odcięcie się od familii de Lujan, którą oskarża o spowodowanie nieszczęścia. Tym sposobem 419. odcinek nie tylko kończy wątek zmarłej żony, ale zarazem zapoczątkowuje kolejny, pełen pretensji i rosnących waśni pomiędzy rodzinami.

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„La promesa – pałac tajemnic” – o jakiej porze i w jakim kanale śledzić nowe odcinki?

Produkcję pod tytułem „La promesa – pałac tajemnic” można śledzić w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, o porze 15:05 na kanale TVP2. Najnowszy, 419. odcinek trafi na ekrany w czwartek, 25 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły w tym czasie zasiąść przed odbiornikiem, nie muszą się martwić – wszystkie, tak wcześniejsze, jak i najnowsze odsłony telenoweli, udostępniono w formie wideo na żądanie na platformie TVP VOD.

„La promesa – pałac tajemnic” - krótkie streszczenie oraz aktorzy

Jana, wnikając coraz mocniej w ukryte sprawy familii Lujan, odnajduje nowe spiski i nieodgadnione historie krążące po korytarzach rezydencji La Promesa. Codzienność stawia przed nią kolejne przeszkody – kobieta nie tylko zmuszona jest maskować własne cele, lecz musi także radzić sobie w realiach przepełnionych gierkami, oszustwami oraz nieporozumieniami pomiędzy właścicielami a pracownikami. Jej więź z Manuelem czyni wszystko jeszcze bardziej skomplikowanym, stawiając ją przed niełatwą decyzją: dokonać aktu zemsty czy poddać się nowym emocjom. W tym samym czasie w pałacowych wnętrzach potęguje się napięcie, a nowo zachodzące zjawiska dają do zrozumienia, że poszukiwana przez nią tak zawzięcie prawda może się okazać dużo straszniejsza, niż zakładała.

Aktorzy grający w produkcji to:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)