La Promesa, odcinek 460: Vera zobaczy pobitego Lope! Szybko odkryje, kto stoi za atakiem?

Kucharz Lope już od pewnego czasu ma na głowie niemałe kłopoty. Mężczyzna jest poważnie zadłużony u osób, z którymi lepiej nie mieć do czynienia. Jeszcze w 458. epizodzie Salvador i Vera snuli przypuszczenia, że ich przyjaciel z kuchni wpadł w wielkie tarapaty, chociaż on sam długo nie miał zamiaru zdradzać im żadnych detali swojej sytuacji.

Sytuacja zmieniła się w 459. odcinku, gdy doszło do otwartej konfrontacji między nim a Verą. Dziewczyna usłyszała wprost o skali problemów. Zrozpaczony kucharz wyznał, że posiada ogromne długi u bardzo niebezpiecznych ludzi, jednak kategorycznie zabronił jej mieszać się w tę sprawę i prosił, by zachowała dystans.

La Promesa, odcinek 460. Czy Lope ureguluje długi?

Problemy Lopego z dnia na dzień stawały się coraz bardziej widoczne. Gdy w 455. odcinku wracał nocą z tawerny i pojawił się w pałacu, opowiadał zmyśloną historię, wmawiając wszystkim, że niefortunnie upadł ze stromej skarpy. Opowieść ta od początku brzmiała niezbyt wiarygodnie, a rzeczywistość okazała się o wiele bardziej brutalna.

W nadchodzącym 460. epizodzie kucharz ponownie przekroczy próg „La Promesy”, ale tym razem będzie wyjątkowo ciężko pobity. Wygląd poszkodowanego natychmiast uświadomi reszcie służby, że doszło do dramatycznych wydarzeń. Pobity mężczyzna będzie wymagał natychmiastowej opieki, a liczne ślady pobicia udowodnią, że tym razem nikt nie uwierzy w bajki o przypadkowym potknięciu.

Jak potoczą się dalej losy kucharza? W następnych odcinkach widzowie zobaczą, jak Lope będzie musiał sprytnie się ukrywać przed bandytami, by uniknąć jeszcze gorszego losu. Najbliżsi zrobią wszystko, aby utrzymać w tajemnicy jego kryjówkę przed prześladowcami, lecz finał tej historii pozostaje na razie wielką niewiadomą, którą fani poznają w najbliższych dniach.

Gdzie i kiedy oglądać 460. odcinek serialu La Promesa?

Najnowszy, 460. odcinek telenoweli „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 21 sierpnia 2026 roku. Telewizyjna premiera na antenie TVP2 zaplanowana jest na godzinę 15:05. Dla osób preferujących oglądanie w internecie odcinek udostępniony zostanie także na platformie streamingowej TVP VOD.

Obsada i fabuła serialu La Promesa – pałac tajemnic

Historia ukazana w produkcji „La Promesa – pałac tajemnic” rozgrywa się w 1913 roku. Widzowie śledzą losy mieszkańców eleganckiej arystokratycznej rezydencji, w której przepych i bogactwo są jedynie fasadą dla bezwzględnej rywalizacji, skomplikowanych intryg i zakazanych romansów toczących się w zaciszu pałacowych murów.

W pierwszoplanowych rolach występują Ana Garcés (Jana), Arturo Sancho (Manuel) oraz Eva Martín (Cruz). Na ekranie można zobaczyć także Manuela Regueiro, Maríę Castro, Jordi Colla oraz Teresę Quintero. Hiszpańska produkcja bije rekordy popularności na całym świecie dzięki wciągającym historiom bohaterów, mistrzowsko kreowanemu napięciu oraz licznym, zaskakującym zwrotom akcji, które nie pozwalają oderwać wzroku od ekranu.

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