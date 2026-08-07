La Promesa, odcinek 454: Santos rzuci się na Lope’a! Wszystko przez Verę - ZDJĘCIA

Catalina i Adrian łączą siły. Połączy ich mroczna przeszłość?

Po ostatnich zawirowaniach w La Promesie, na pierwszy plan wysuwa się zacieśniająca się relacja Cataliny i Adriana. Para spędza ze sobą coraz więcej czasu i ze zdumieniem odkrywa, że mają ze sobą wiele wspólnego.

Podczas jednej z niezwykle szczerych rozmów, wymieniają się bolesnymi wspomnieniami o miłosnych zawodach. Zarówno Catalina, jak i Adrian, dźwigają ciężar dawnych rozczarowań, przez które z trudem przychodzi im obdarzyć kogoś zaufaniem.

Ta otwartość otwiera drogę do stworzenia unikalnej relacji. Czy ich trudna przeszłość okaże się fundamentem dla nowej miłości?

María Antonia całuje Alonsa. Ryzykowne zachowanie może zniszczyć wszystko

W pałacowych murach dochodzi do przełomowego incydentu. Napięcie między Maríą Antonią a Alonsem sięga zenitu, kończąc się namiętnym pocałunkiem. Bohaterowie nie są w stanie dłużej tłumić rodzącego się uczucia.

Oboje zdają sobie sprawę z konsekwencji swojego czynu i skomplikowanej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Mimo wybuchu namiętności, próbują wyprzeć ten moment z pamięci.

Pytanie brzmi, czy zdołają udawać, że nic się nie stało? Ten pojedynczy, potajemny epizod może sprowadzić na nich lawinę problemów, jeśli tylko ktoś pozna prawdę.

Tajemnica Simony wychodzi na jaw. Virtudes poznaje prawdę

Życie Simony również nie omija kłopotów. Kobieta, wbrew wyraźnemu zakazowi matki, potajemnie odwiedza małego Adolfita, swojego wnuczka.

Przez długi czas udaje jej się zachować ten fakt w tajemnicy, ale Virtudes ostatecznie dowiaduje się o wszystkim. Kobieta wpada w gniew i stanowczo domaga się zaprzestania jakichkolwiek kontaktów ze strony Simony.

Przed pracownicą kuchni trudny wybór. Musi podjąć decyzję, czy ulegnie naciskom i odpuści, czy rozpocznie otwartą wojnę o możliwość widywania się z chłopcem.

Atak na Lope. Szef kuchni pobity z powodu byłej partnerki

Mroczne chwile czekają także Lope. Szef kuchni pada ofiarą brutalnego aktu przemocy. Wcześniej Salvador sugerował mu, by odpuścił sobie temat Very i Santosa i pogodził się z ich niecodziennym układem. Jednak dla Lope nie było to proste. Sytuację pogarszał sam Santos, który z satysfakcją drażnił Lope, obnosząc się z faktem, że udało mu się uwieść jego dawną miłość.

Niespodzianka dla Manuela. Alonso i Cruz wysyłają wyjątkowy dar

Wątki rodzinne to stały element serialu. Alonso i Cruz podejmują istotny krok w sprawie Manuela.

Postanawiają wysłać mu pamiątkowy portret rodzinny, który w zamyśle ma podnieść go na duchu w trudnych chwilach i przypominać o wsparciu bliskich.

To gest o ogromnym ładunku emocjonalnym dla przebywającego z dala od pałacu Manuela. Samotny w obliczu życiowych wyzwań, bardzo potrzebuje sygnałów wsparcia ze strony swojej rodziny.

Odcinek 454 serialu „La Promesa”. Emisja na kanale TVP2

Odcinek 454 produkcji „La Promesa – pałac tajemnic” widzowie będą mogli obejrzeć w czwartek, 13 sierpnia o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Dla tych, którzy przegapią telewizyjną premierę, epizod zostanie udostępniony na platformie streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada „La Promesa – pałac tajemnic”? Obsada i fabuła hiszpańskiego hitu

Akcja hiszpańskiego hitu „La Promesa – pałac tajemnic” przenosi nas do roku 1913. Fabuła obraca się wokół rezydencji należącej do arystokracji, gdzie luksusowe mury skrywają prawdziwe oblicze domowników — ich intrygi, miłosne uniesienia i brutalną rywalizację.

W rolach głównych widzowie mogą podziwiać Anę Garcés w roli Jany, Arturo Sancho jako Manuela, oraz Evę Martín grającą Cruz. Na ekranie pojawiają się również Manuel Regueiro, María Castro, Jordi Coll i Teresa Quintero. Serial przyciąga przed telewizory rzesze fanów, głównie za sprawą angażujących wątków, starannie budowanego napięcia i nieprzewidywalnej fabuły.

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