Jednostka AC-12 znów w akcji

„Line of Duty – wydział wewnętrzny” to nie jest zwykły serial o policjantach i złodziejach. To gęsta od napięcia opowieść o pracy specyficznej policyjnej jednostki antykorupcyjnej AC-12. Jej członkowie nie ścigają przestępców na ulicach, lecz szukają „czarnych owiec” we własnych szeregach. Każdy odcinek to gra psychologiczna, w której granica między lojalnością a sprawiedliwością bywa niezwykle cienka.

Głównym bohaterem tej opowieści jest sierżant Steve Arnott, w którego postać wcielił się Martin Compston. Jego droga do wydziału wewnętrznego nie była oczywista. Martin jako aktor świetnie oddał dylematy bohatera, który trafił do AC-12 po tym, jak odmówił tuszowania szczegółów nieudanej operacji policyjnej. To właśnie jego niezłomność i upór stają się motorem napędowym wielu śledztw.

Nad całością czuwa charyzmatyczny nadinspektor Ted Hastings, grany przez Adriana Dunbara. Hastings to postać, którą fani pokochali za surowe zasady moralne i charakterystyczny sposób bycia. Adrian Dunbar stworzył rolę dowódcy, który dla sprawiedliwości jest gotów zaryzykować własną karierę.

Fenomen, który zachwycił brytyjską publiczność

Serial zadebiutował w brytyjskiej stacji BBC w 2012 roku i niemal z miejsca stał się tematem gorących dyskusji. To, co wyróżniało tę produkcję, to realizm oraz scenariusz, który nie oszczędzał nikogo. Za ten sukces odpowiada Jed Mercurio – twórca i scenarzysta, który potrafił połączyć policyjne procedury z głębokim portretem psychologicznym bohaterów. To właśnie dzięki jego pracy dziennik „The Independent” określił produkcję mianem „serialu dekady”.

W drugim sezonie widzowie będą mogli śledzić losy detektyw Lindsay Denton, w którą wcieliła się Keeley Hawes. Jej postać to jedna z najbardziej skomplikowanych i tragicznych figur w historii współczesnego kryminału. Aktorka Keeley Hawes stworzyła kreację, która do dziś wspominana jest jako jeden z najsilniejszych punktów całej serii.

Polski akcent w brytyjskim hicie

Dla polskiego widza dodatkową ciekawostką może być fakt, że w produkcji pojawił się rodzimy akcent. W drugim sezonie serialu w epizodycznej roli wystąpiła polska aktorka Julia Krynke. Choć to niewielki udział, zawsze miło jest zobaczyć polską twarz w tak prestiżowej, międzynarodowej produkcji, która zdobyła uznanie na całym świecie.

Znane aktorki pojawią się nowym serialu "Ranczo"

19

Kiedy i gdzie oglądać powtórki?

Jeśli tęsknili Państwo za dreszczykiem emocji towarzyszącym przesłuchaniom w szklanych pokojach jednostki AC-12, mamy dobre wiadomości. Emisja serialu na antenie BBC First rozpoczyna się w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 21:00. Stacja zaplanowała emisję dwóch pierwszych sezonów, co pozwoli nam przypomnieć sobie początki tej skomplikowanej intrygi.

Dla tych, którzy nie będą mogli zasiąść przed telewizorem w czwartkowy wieczór, przygotowano powtórki. Będą one emitowane w niedziele o godzinie 22:00. Dodatkowo odcinki mają być dostępne również na platformie BBC Player, co daje większą swobodę w planowaniu seansu. To doskonały moment, by wrócić do świata, w którym prawda zawsze ma swoją cenę.

Super Seriale 24.04.2025