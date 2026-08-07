To była perełka wśród kryminałów. Kultowy serial po latach wraca do polskiej telewizji

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-08-07 13:54

Pamiętacie ten brytyjski serial, który trzymał w napięciu jak żaden inny? „Line of Duty”, przez wielu krytyków i widzów uznawany za jeden z najlepszych kryminałów ostatnich lat, ponownie pojawi się na naszych ekranach. To doskonała okazja, by jeszcze raz poczuć te same emocje lub po raz pierwszy odkryć historię, która zmieniła oblicze telewizyjnych opowieści o policji.

Bohaterowie serialu Line of Duty w biurze. O powrocie kultowego kryminału przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: BBC/ Materiały prasowe Serial BBC powraca do telewizji.

Jednostka AC-12 znów w akcji

„Line of Duty – wydział wewnętrzny” to nie jest zwykły serial o policjantach i złodziejach. To gęsta od napięcia opowieść o pracy specyficznej policyjnej jednostki antykorupcyjnej AC-12. Jej członkowie nie ścigają przestępców na ulicach, lecz szukają „czarnych owiec” we własnych szeregach. Każdy odcinek to gra psychologiczna, w której granica między lojalnością a sprawiedliwością bywa niezwykle cienka.

Głównym bohaterem tej opowieści jest sierżant Steve Arnott, w którego postać wcielił się Martin Compston. Jego droga do wydziału wewnętrznego nie była oczywista. Martin jako aktor świetnie oddał dylematy bohatera, który trafił do AC-12 po tym, jak odmówił tuszowania szczegółów nieudanej operacji policyjnej. To właśnie jego niezłomność i upór stają się motorem napędowym wielu śledztw.

Nad całością czuwa charyzmatyczny nadinspektor Ted Hastings, grany przez Adriana Dunbara. Hastings to postać, którą fani pokochali za surowe zasady moralne i charakterystyczny sposób bycia. Adrian Dunbar stworzył rolę dowódcy, który dla sprawiedliwości jest gotów zaryzykować własną karierę.

Fenomen, który zachwycił brytyjską publiczność

Serial zadebiutował w brytyjskiej stacji BBC w 2012 roku i niemal z miejsca stał się tematem gorących dyskusji. To, co wyróżniało tę produkcję, to realizm oraz scenariusz, który nie oszczędzał nikogo. Za ten sukces odpowiada Jed Mercurio – twórca i scenarzysta, który potrafił połączyć policyjne procedury z głębokim portretem psychologicznym bohaterów. To właśnie dzięki jego pracy dziennik „The Independent” określił produkcję mianem „serialu dekady”.

W drugim sezonie widzowie będą mogli śledzić losy detektyw Lindsay Denton, w którą wcieliła się Keeley Hawes. Jej postać to jedna z najbardziej skomplikowanych i tragicznych figur w historii współczesnego kryminału. Aktorka Keeley Hawes stworzyła kreację, która do dziś wspominana jest jako jeden z najsilniejszych punktów całej serii.

Polski akcent w brytyjskim hicie

Dla polskiego widza dodatkową ciekawostką może być fakt, że w produkcji pojawił się rodzimy akcent. W drugim sezonie serialu w epizodycznej roli wystąpiła polska aktorka Julia Krynke. Choć to niewielki udział, zawsze miło jest zobaczyć polską twarz w tak prestiżowej, międzynarodowej produkcji, która zdobyła uznanie na całym świecie.

Znane aktorki pojawią się nowym serialu "Ranczo"

Ranczo. Zmiany w obsadzie w nowym sezonie! Znane aktorki zagrają tytułowe wiedźmy - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 19

Kiedy i gdzie oglądać powtórki?

Jeśli tęsknili Państwo za dreszczykiem emocji towarzyszącym przesłuchaniom w szklanych pokojach jednostki AC-12, mamy dobre wiadomości. Emisja serialu na antenie BBC First rozpoczyna się w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 21:00. Stacja zaplanowała emisję dwóch pierwszych sezonów, co pozwoli nam przypomnieć sobie początki tej skomplikowanej intrygi.

Dla tych, którzy nie będą mogli zasiąść przed telewizorem w czwartkowy wieczór, przygotowano powtórki. Będą one emitowane w niedziele o godzinie 22:00. Dodatkowo odcinki mają być dostępne również na platformie BBC Player, co daje większą swobodę w planowaniu seansu. To doskonały moment, by wrócić do świata, w którym prawda zawsze ma swoją cenę.

Super Seriale 24.04.2025
Angielskie tradycje z serialu "Bridgertonowie". Oglądałeś uważnie? Sprawdź się!
Pytanie 1 z 10
Kiedy rozpoczyna się sezon towarzyski w Londynie?