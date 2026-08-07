Na Wspólnej, odcinek 4281: Porażający dramat córki Kalskich! Weronika i Lew nie zdołają uratować Jagody? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4281 - wtorek, 22.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4281 odcinku "Na Wspólnej" Jagoda przeżyje prawdziwy koszmar, jaki zgotuje jej własny ojciec, który będzie znęcał się w ich domu nad jej matką. Tym bardziej, że kto, jak to, ale 16-latka doskonale będzie wiedziała, co tam będzie się działo. Szczególnie, że będzie widzieć, co będzie działo się z Eweliną nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. A gdy zobaczy matkę w kołnierzu ortopedycznym to nie wytrzyma i zacznie robić ojcu wymówki.

Ale oczywiście, Greg zrobi dobrą minę do złej gry, a zastraszona Ewelina go raczej nie wyda. Jednak córka będzie wiedzieć swoje. Dlatego w 4281 odcinku "Na Wspólnej" już nie zawaha się ani na chwilę, gdy usłyszy przerażające dźwięki z łazienki. Jagoda chwyci za nóż, po czym wbiegnie na górę i zobaczy na własne oczy, jak ociec dusi jej matkę, po czym próbuje ją utopić.

Roztrzęsiona Jagoda wpadnie w ramiona Weroniki w 4281 odcinku "Na Wspólnej"!

I oczywiście, w 4281 odcinku "Na Wspólnej" zdecyduje się działać. Zwłaszcza, ze teraz przyłapie sadystę na gorącym uczynku. Oczywiście, Jagoda od razu rzuci się na pomoc matce i odepchnie ojca, który opadnie na podłogę. Tyle tylko, że nie będzie dawał oznak życia, czym przerazi Ewelinę. Szczególnie, że jej córka przecież będzie mieć w ręku nóż. Czy go użyje?

Tym bardziej, że w 4281 odcinku "Na Wspólnej" zrozpaczona i roztrzęsiona 16-latka wpadnie w ramiona Weroniki niczym wcześniej jej matka. Przejęta Roztocka przytuli Jagodę, zwłaszcza, ze doskonale będzie wiedziała, że w ich domu dzieje się źle. Prawniczka zacznie pocieszać córkę Kalskich i otoczy ją wsparciem, które w tym momencie będzie jej szczególnie potrzebne.

Co zrobią Nalepa z Roztocką po tragedii u Kalskich w 4281 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4281 odcinku "Na Wspólnej" Weronika i Lew (Przemysław Sadowski) najpewniej dowiedzą się o tragedii, jaka rozegra się w domu Kalskich. Czy zjawią się zatem u nich prywatnie? A może służbowo, aby Nalepa mógł ewentualnie ratować "przyjaciela", a Roztocka jego nieletnią córkę?

Czy w 4281 odcinku "Na Wspólnej" Greg umrze, a Jagoda zostanie pociągnięta do odpowiedzialności? A może uda się tego uniknąć? Tym bardziej, że przecież Weronika już łamała prawo, aby ratować swoją córkę Antosię (Gabriela Jeżółkowska), gdy ta zdecydowała się na aborcję. Czy w tym przypadku postąpi ponownie? A może nie będzie takiej potrzeby? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

15