Na Wspólnej, odcinek 4289: Wiola straci córkę? Razem z Igorem będą walczyć o życie Anastazji - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4289 - wtorek, 6.10.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4289 odcinku "Na Wspólnej" los nie oszczędzi Wioli! Tuż po utracie kontaktu z uzależnioną córką, żona Andrzeja będzie mogła stracić i męża, który doskonale będzie wiedział, ile temat Anastazji będzie kosztował jego żonę. Ale mimo tego jej nie oszczędzi i dołoży jej zmartwień, najpierw pchając się w nielegalny proceder ze sprzedażą dyplomów na ich uczelni, gdzie sam będzie zastępcą niczego nieświadomej Wioli, a następnie targając się na swoje życie, aby uniknąć konsekwencji swojej decyzji.

Na szczęście, do najgorszego nie dojdzie, bo Wiola z Basią (Grażyna Wolszczak) w ostatniej chwili uratują mu życie, ale widok wiszącego męża zostanie z Wiolą na długo. Tak samo jak świństwo, które zrobi jej za plecami. Tym bardziej, że sama będzie dalej zmagać się z problemami swojej uzależnionej od narkotyków córki, z którą już wcześniej straciła kontakt, a gdy ją w końcu odnalazła, to ona i tak nie chciała do niej wrócić. I w 4289 odcinku "Na Wspólnej" będzie nie inaczej.

Samochód potrąci Anastazję na oczach Wioli i Igora w 4289 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4289 odcinku "Na Wspólnej" Wiola wyruszy na ponowne poszukiwania swojej uzależnionej córki. Zwłaszcza, gdy w ośrodku terapii pozna Igora, który przywiezie tam i swoją córkę Julkę (Maja Oświecińska). Oczywiście, Brzozowska najpewniej będzie chciała podobnego losu dla swojej pociechy, dlatego z pomocą Nowaka ponownie postara się ją odnaleźć. A gdy to w końcu się uda, to Anastazja znów nie będzie chciała jej słuchać.

I choć jak w przypadku swojej córki w 4289 odcinku "Na Wspólnej" Igor będzie zdeterminowany, aby siłą zaciągnąć na odwyk i Anastazję, to jednak tutaj mu się to nie uda. Dziewczyna im się wyrwie, wyżyje się na matce, po czym ruszy przed siebie najpewniej wprost pod nadjeżdżający samochód, za kierownica którego najpewniej jak na złość losu będzie siedzieć byłą kochanka Nowaka, Judyta (Anna Dereszowska), obok której będzie już inny facet (Aleksandar Milićević).

Nowak uratuje córkę Brzozowskiej w 4289 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4289 odcinku "Na Wspólnej" samochód potrąci córkę Wioli na oczach jej przerażonej matki i Igora. Oczywiście, oboje od razu rzucą jej się na pomoc. Nowak wezwie odpowiednie służby, a Brzozowska podbiegnie do córki, aby sprawdzić, czy żyje. Kobieta przyłoży ucho do jej klatki piersiowej, ale niestety ani nie zauważy tam żadnego, ani usłyszy bicia serca! W tym przypadku Igor natychmiast przystąpi do reanimacji Anastazji, a ona będzie pootrzymywać jej głowę! Ale czy uda im się ją uratować?

Po ZDJĘCIACH z 4289 odcinku "Na Wspólnej" można przypuszczać, że tak, na co wskazuje ujęcie z Wiolą, tulącą swoją córkę już w obecności policji, która raczej przybędzie na miejsce dopiero po telefonie od Nowaka. A zatem można sądzić, że Igorowi uda się uratować córkę Wioli. Czy wówczas Brzozowskiej uda się doprowadzić jej sprawę do końca i umieścić Anastazję na odwyku? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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