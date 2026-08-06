Na Wspólnej, odcinek 4265: Igor odwróci się od własnej córki! Jedna decyzja popchnie Julkę na samo dno - ZDJĘCIA

Julka po rozstaniu z Leonem straciła kontrolę nad swoim życiem

W 4265. odcinku „Na Wspólnej” Julka nadal będzie zmagać się z konsekwencjami rozstania z Leonem (Borys Otawa). Choć przed bliskimi będzie próbowała udawać, że jakoś sobie radzi, jej sytuacja będzie coraz bardziej dramatyczna. Dziewczyna nie będzie potrafiła poradzić sobie z emocjami, a uzależnienie sprawi, że zacznie podejmować coraz bardziej ryzykowne decyzje.

Julka zdecyduje się zwrócić po pomoc do ojca. Igor szybko zauważy, że z córką dzieje się coś niedobrego, jednak tym razem nie spełni jej prośby. Kiedy nastolatka poprosi go o pieniądze, stanowczo odmówi. Dla niego będzie to próba postawienia granicy i pokazania córce, że nie może w nieskończoność ratować jej z każdej sytuacji.

Problem w tym, że dla Julki ta odmowa okaże się ciosem. Dziewczyna, zamiast poszukać innego rozwiązania, jeszcze bardziej pogrąży się w desperacji.

Igor nie da córce pieniędzy. Julka podejmie dramatyczną decyzję

Po rozmowie z ojcem Julka uda się do dilera, licząc, że w zamian za kolejną działkę będzie mogła zaoferować coś więcej niż pieniądze. Nastolatka będzie tak zdeterminowana, że zaproponuje mu siebie. Nie przewidzi jednak, że mężczyzna nie będzie zainteresowany jej propozycją. To popchnie ją do jeszcze bardziej ryzykownego zachowania.

Głód narkotykowy okaże się silniejszy niż rozsądek. Julka nie zdoła się powstrzymać i zdecyduje się zdobyć pieniądze w inny sposób.

Córka Igora okradnie własną rodzinę

W 4265. odcinku „Na Wspólnej” Julka ponownie przekroczy granicę. Tym razem jej ofiarami padną Ostrowscy. Dziewczyna pojawi się w ich domu i wykorzysta okazję, by ukraść wartościowe przedmioty.

Nie będzie to jednak zwykła kradzież. Julka zabierze zegarki należące do Arka Ostrowskiego (Marek Kalita), a wszystko wydarzy się na oczach Maćka, który spróbuje ją powstrzymać. Chłopak będzie chciał przekonać ją, aby tego nie robiła, jednak na próżno.

Kiedy Ostrowscy odkryją, że zostali okradzeni, podejrzenia mogą spaść właśnie na Maćka. Chłopak znajdzie się w bardzo trudnym położeniu, mimo że tak naprawdę próbował zapobiec nieszczęściu.

Kiedy i gdzie obejrzeć 4265. odcinek „Na Wspólnej”?

Premiera 4265. odcinka serialu „Na Wspólnej” już we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN. Epizod będzie można obejrzeć również w serwisie streamingowym Max.

11

Sonda Czy "Na Wspólnej" to najlepszy polski serial? ZDECYDOWANIE TAK! JEST OKEJ, ALE BEZ PRZESADY NIE, SĄ LEPSZE