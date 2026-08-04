Na Wspólnej, odcinek 4265: Hebel nie zdoła uratować Agnieszki! Nie posłucha męża i tak skończy

"Na Wspólnej" odcinek 4265 - wtorek, 18.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4265 odcinku "Na Wspólnej" Ryszard postanowi ostrzec Agnieszkę przed Tworkowskimi. Tym bardziej, że jego żona podejmie się obrony młodszego z nich Tomka, chłopaka z poprawczaka, oskarżonego o podpalenie sklepu. Szczególnie, gdy jego starszy brat zacznie go przekonywać, że resocjalizacja to dla niego jedyna szansa na niższy wyrok. Oczywiście, prawniczka także będzie tego zdania, dlatego zdecyduje się mu pomóc.

Do tego stopnia, że obieca kuratorce dopilnować chłopaka, a także zmusi jego brata, aby pomógł mu wyjść na prostą. Tym bardziej, że dorosły Tworkowski wcale nie będzie lepszy od niego, bo to właśnie on włamie się do domu Hebla. I stąd w 4265 odcinku "Na Wspólnej" Ryszard opowie o tym Agnieszce, chcąc ją chronić. Ale żona go nie posłucha!

Tomek okradnie Agnieszkę w 4265 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4265 odcinku "Na Wspólnej" Olszewskiej nie przekonają słowa Hebla o tym, że "Żaba" jest przestępcą z naprawdę bogatą kartoteką. Zwłaszcza, że komu jak komu, ale Ryszardowi będzie on doskonale znany. Jednak nawet to nie sprawi, że zdeterminowana Agnieszka odpuści! A wręcz przeciwnie!

W 4265 odcinku "Na Wspólnej" prawniczka spotka się z Tomkiem, a na dodatek obieca mu, że kupi mu nowe buty do koszykówki, a także załatwi treningi. Ale to pierwsze rozwiąże się już same, gdy po widzeniu Olszewska odkryje, że nie ma portfela! I wówczas zrozumie, że Hebel miał rację. Czy w tej sytuacji zdecyduje się zrezygnować z obrony kryminalisty i złodzieja?

Zdeterminowana Olszewska nie odpuści w 4266 odcinku "Na Wspólnej"!

Otóż nie, bo w 4266 odcinku "Na Wspólnej" dalej będzie walczyć o podpieczonego z ośrodka poprawczego. Tyle tylko, że już bez wsparcia, którego nie uda jej się uzyskać. Nawet od męża, który także nie będzie chciał jej pomóc w założeniu fundacji, co wywoła u nich ostry konflikt.

Zwłaszcza, że w 4265 odcinku "Na Wspólnej" przykład Tworkowskich dobitnie pokaże, że nie warto. Ryszard będzie mógł powiedzieć "a nie mówiłem" i nie będzie chciał ugiąć się pod naciskiem Agnieszki. Ale mimo tego ona się nie podda!

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