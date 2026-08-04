Na Wspólnej, odcinek 4265: Hebel nie zdoła uratować Agnieszki! Nie posłucha męża i tak skończy

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-08-04 11:28

W 4265 odcinku "Na Wspólnej" Hebel (Tadeusz Huk) ostrzeże Agnieszkę (Katarzyna Walter) przed starszym bratem Tomka, "Żabą". Tym bardziej, że będzie on kryminalistą z naprawdę grubą kartoteką, czego jej mąż doskonale będzie świadomy. Ale mimo tego w 4265 odcinku "Na Wspólnej" Olszewska nie zrezygnuje z jego obrony i zdecyduje się mu pomóc. Prawniczka spotka się z chłopakiem z poprawczaka, a tuż po nim szybko zorientuje się, że Ryszard miał co do nich rację, gdy odkryje, co zrobił jej Tworkowski! Koniecznie poznaj szczegóły!

"Na Wspólnej" odcinek 4265 - wtorek, 18.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4265 odcinku "Na Wspólnej" Ryszard postanowi ostrzec Agnieszkę przed Tworkowskimi. Tym bardziej, że jego żona podejmie się obrony młodszego z nich Tomka, chłopaka z poprawczaka, oskarżonego o podpalenie sklepu. Szczególnie, gdy jego starszy brat zacznie go przekonywać, że resocjalizacja to dla niego jedyna szansa na niższy wyrok. Oczywiście, prawniczka także będzie tego zdania, dlatego zdecyduje się mu pomóc.

Do tego stopnia, że obieca kuratorce dopilnować chłopaka, a także zmusi jego brata, aby pomógł mu wyjść na prostą. Tym bardziej, że dorosły Tworkowski wcale nie będzie lepszy od niego, bo to właśnie on włamie się do domu Hebla. I stąd w 4265 odcinku "Na Wspólnej" Ryszard opowie o tym Agnieszce, chcąc ją chronić. Ale żona go nie posłucha!

Tomek okradnie Agnieszkę w 4265 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4265 odcinku "Na Wspólnej" Olszewskiej nie przekonają słowa Hebla o tym, że "Żaba" jest przestępcą z naprawdę bogatą kartoteką. Zwłaszcza, że komu jak komu, ale Ryszardowi będzie on doskonale znany. Jednak nawet to nie sprawi, że zdeterminowana Agnieszka odpuści! A wręcz przeciwnie!

W 4265 odcinku "Na Wspólnej" prawniczka spotka się z Tomkiem, a na dodatek obieca mu, że kupi mu nowe buty do koszykówki, a także załatwi treningi. Ale to pierwsze rozwiąże się już same, gdy po widzeniu Olszewska odkryje, że nie ma portfela! I wówczas zrozumie, że Hebel miał rację. Czy w tej sytuacji zdecyduje się zrezygnować z obrony kryminalisty i złodzieja?

Zdeterminowana Olszewska nie odpuści w 4266 odcinku "Na Wspólnej"!

Otóż nie, bo w 4266 odcinku "Na Wspólnej" dalej będzie walczyć o podpieczonego z ośrodka poprawczego. Tyle tylko, że już bez wsparcia, którego nie uda jej się uzyskać. Nawet od męża, który także nie będzie chciał jej pomóc w założeniu fundacji, co wywoła u nich ostry konflikt.

Zwłaszcza, że w 4265 odcinku "Na Wspólnej" przykład Tworkowskich dobitnie pokaże, że nie warto. Ryszard będzie mógł powiedzieć "a nie mówiłem" i nie będzie chciał ugiąć się pod naciskiem Agnieszki. Ale mimo tego ona się nie podda!

Agnieszka Olszewska w beżowej kurtce siedzi przy stole. O jej kłopotach w Na Wspólnej przeczytasz na SE Superseriale.
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