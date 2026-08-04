Ostatnie odcinki "Na Wspólnej" przyniosły wielką tragedię w rodzinie Ziębów. Nagła śmierć Marii poruszyła wszystkich, a najbardziej Włodka, który czekał pod drzwiami prosektorium. Rodzina próbowała go wspierać, kiedy wyszło na jaw, że konieczna będzie sekcja zwłok. To tylko pogłębiło jego rozpacz. W tym samym czasie w szpitalu Beata urodziła zdrową córeczkę. Nie miała pojęcia, że Maria już nie żyje. Jarek i Eliza musieli powiedzieć dzieciom prawdę o tym, co się stało. Jak ta tragedia odbije się na ich dalszych losach?

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"Na Wspólnej" odc. 4262 - streszczenie

Weronika przyjeżdża pod szpital po Lwa i przypadkiem widzi niepokojącą scenę z udziałem Eweliny, żony Kalskiego. Zauważa, że Ewelina celowo się okalecza. Kiedy orientuje się, że Roztocka to widzi, szybko chowa zakrwawioną dłoń. Weronika udaje, że nic nie widziała, ale potem i tak mówi o wszystkim Nalepie, bo nie daje jej to spokoju. Beata, szczęśliwa po narodzinach dziecka, chce podzielić się nowiną z panią Marią. Dopiero Włodek mówi jej, że Maria nie żyje. Wójcikowie chcą uczcić pamięć zmarłej i postanawiają, że ich córeczka będzie miała na imię Marysia. Bogdan bierze na siebie organizację pogrzebu, ale podczas rozmowy z Jarkiem pęka i całkiem się załamuje.

"Na Wspólnej" odc. 4262 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Na Wspólnej" od lat ma wiernych widzów, którzy regularnie śledzą losy bohaterów. Nowe odcinki można oglądać na antenie TVN. Jeśli chcesz być na bieżąco, zaplanuj seans w środę wieczorem. Odcinek 4262 TVN pokaże w środę, 12 sierpnia 2026 roku, o 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to polski serial obyczajowy, który pokazuje codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej, ich rodzinne perypetie, sukcesy i porażki. Fabuła kręci się wokół kilku powiązanych ze sobą rodzin. Ich codzienność przeplata się z dramatami, które z czasem zmieniają relacje między bohaterami. Widzowie obserwują nie tylko problemy w pracy, ale też związki, konflikty i walkę z chorobami. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)