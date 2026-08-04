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Ostatnie odcinki "Na Wspólnej" przyniosły wielką tragedię w rodzinie Ziębów. Nagła śmierć Marii poruszyła wszystkich, a najbardziej Włodka, który czekał pod drzwiami prosektorium. Rodzina próbowała go wspierać, kiedy wyszło na jaw, że konieczna będzie sekcja zwłok. To tylko pogłębiło jego rozpacz. W tym samym czasie w szpitalu Beata urodziła zdrową córeczkę. Nie miała pojęcia, że Maria już nie żyje. Jarek i Eliza musieli powiedzieć dzieciom prawdę o tym, co się stało. Jak ta tragedia odbije się na ich dalszych losach?
"Na Wspólnej" odc. 4262 - streszczenie
Weronika przyjeżdża pod szpital po Lwa i przypadkiem widzi niepokojącą scenę z udziałem Eweliny, żony Kalskiego. Zauważa, że Ewelina celowo się okalecza. Kiedy orientuje się, że Roztocka to widzi, szybko chowa zakrwawioną dłoń. Weronika udaje, że nic nie widziała, ale potem i tak mówi o wszystkim Nalepie, bo nie daje jej to spokoju. Beata, szczęśliwa po narodzinach dziecka, chce podzielić się nowiną z panią Marią. Dopiero Włodek mówi jej, że Maria nie żyje. Wójcikowie chcą uczcić pamięć zmarłej i postanawiają, że ich córeczka będzie miała na imię Marysia. Bogdan bierze na siebie organizację pogrzebu, ale podczas rozmowy z Jarkiem pęka i całkiem się załamuje.
"Na Wspólnej" odc. 4262 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
"Na Wspólnej" od lat ma wiernych widzów, którzy regularnie śledzą losy bohaterów. Nowe odcinki można oglądać na antenie TVN. Jeśli chcesz być na bieżąco, zaplanuj seans w środę wieczorem. Odcinek 4262 TVN pokaże w środę, 12 sierpnia 2026 roku, o 20:15.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to polski serial obyczajowy, który pokazuje codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej, ich rodzinne perypetie, sukcesy i porażki. Fabuła kręci się wokół kilku powiązanych ze sobą rodzin. Ich codzienność przeplata się z dramatami, które z czasem zmieniają relacje między bohaterami. Widzowie obserwują nie tylko problemy w pracy, ale też związki, konflikty i walkę z chorobami. W serialu występują:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)