Na Wspólnej, odcinek 4264: Oszust Andrzej zdemaskuje się przed Wiolą i synami? Nie tak wyobrażali sobie ich pierwsze spotkanie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4264 - poniedziałek, 17.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4264 odcinku "Na Wspólnej" Andrzej zaprosi swoich synów do eleganckiej restauracji. Tym bardziej, że po sprzedaży dyplomów na jego uczelni będzie go na to stać. Zwłaszcza, że nadarzy się ku temu nie lada okazja, bo zechce zapoznać ze sobą Daniela i Kubę z Wiolą. Tym bardziej, że chłopaki jeszcze nie będą znać jego drugiej żony, tak samo, jak i ona ich.

Tyle tylko, że w 4264 odcinku "Na Wspólnej" wszyscy będą sobie inaczej wyobrażali to spotkanie. A zwłaszcza Andrzej, któremu tuż przed nim Basia poradzi się zdemaskować przed synami i żoną, gdy wraz z Krzysztofem będą już wiedzieli o jego udziale w oszustwie, które odkryją Smolny z Marceliną (Agata Załęcka).

Tak przebiegnie pierwsze spotkanie Wioli z synami Andrzeja w 4264 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w pierwszej chwili w 4264 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowski będzie robił dobrą minę do złej gry i nie przyzna się przed najbliższymi. Tym bardziej, że uśmiech nie zniknie z jego twarzy. Ale po przyjściu Wioli tak kolorowo już wcale nie będzie. Co prawda, Daniel i Kuba przywitają się z nową żoną ojca, ale wówczas o radości nie będzie mowy!

Czy będzie ona wynikała wyłącznie z dołączenia do nich Wioli w 4264 odcinku "Na Wspólnej"? A może jednak Andrzej postanowi pójść za radą byłej żony i zdemaskować się przed ukochaną i synami, zanim ci dowiedzą się prawdy o nim z mediów, bo ten temat wcale nie zniknie. Mimo tego, iż Smolny da Brzozowskiemu miesiąc czasu na uratowanie się przed konsekwencjami tego oszustwa, to prawda przecież i tak wyjdzie na jaw.

Najbliżsi dowiedzą się prawdy o Brzozowskim w 4264 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy zatem w 4264 odcinku "Na Wspólnej" Andrzej sam postanowi powiedzieć o niej żonie i dzieciom? A może jednak nie będzie miał na tyle odwagi i zdecyduje się wstrzymać? Czy wówczas najbliżsi mu wybaczą?

Tym bardziej, że w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" wszystko naprawdę zacznie się sypać, gdy w końcu wpadnie jego wspólnik Jan Ryba (Jacek Pluta)! Czy wyda on i Andrzeja? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

18