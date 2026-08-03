Na Wspólnej, odcinek 4264: Smolny postawi Andrzejowi ultimatum! Basia jeszcze go dobije

"Na Wspólnej" odcinek 4264 - poniedziałek, 17.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4264 odcinku "Na Wspólnej" Andrzej zjawi się u Smolnego i zacznie go błagać, aby wstrzymał się z publikacją materiału handlu dyplomami na jego uczelni. Tym bardziej, gdy Krzysztof już wcześniej uświadomi go, że prawda tak czy siak wyjdzie na jaw, czy to od nich, czy nie.

Oczywiście, Gwiazdowie będą chcieli, aby tak się stało, bo jako pierwsi dotrą do tego tematu i sporo na niego wyłożą. Tym bardziej, że Przemek (Zbigniew Suszyński) zda sobie sprawę, że będzie on hitem, bo w procederze wzięło udział wiele znanych osób, do których uda się dotrzeć właśnie Krzysztofowi i Marcelinie (Agata Załęcka). I stąd długo nie uda się tego utrzymać w sekrecie w "Na Wspólnej"!

Basia i Krzysztof nie będą mieć dla Andrzeja dobrych wieści w 4264 odcinku "Na Wspólnej"!

I choć Krzysztof będzie próbował na prośbę Basi, to jednak Przemek i Marcelina nie odpuszczą, o czym w 4264 odcinku "Na Wspólnej" Smolny da jasno do zrozumienia zdesperowanemu Brzozowskiemu. Jednak zgodzi się dać mu miesiąc na uratowanie się przed ewentualnymi konsekwencjami tego przestępstwa, które i tak ujrzy światło dzienne, czego i Basia już będzie świadoma.

Do tego stopnia, że jeszcze w 4264 odcinku "Na Wspólnej" postanowi doradzić Andrzejowi, aby sam powiedział o tym ich synom - Danielowi (Michał Tomala) i Kubie (Kacper Łukasiewicz) nim oni dowiedzą się tego z mediów. Zwłaszcza, że w tym przypadku mogliby oni mu tego nie darować, czym już do reszty go dobije.

Oszust Brzozowski zdemaskuje się przed rodziną w 4264 odcinku "Na Wspólnej"!

Co prawda, w 4264 odcinku "Na Wspólnej" Andrzej postanowi pójść za radą Basi i umówi się z synami i Wiolą na spotkanie. Ale czy faktycznie zdecyduje się im powiedzieć prawdę? Tym bardziej, że będzie to pierwsze spotkanie jego żony, a jednocześnie i przełożonej, która jeszcze także o niczym nie będzie wiedzieć, z Kubą i Danielem.

Czy zatem w 4264 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowski wyskoczy z taką bombą i zdecyduje się zdemaskować przed swoimi najbliższymi? A może jednak nie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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