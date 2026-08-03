Na Wspólnej, odcinek 4265: Zdesperowana Julka złoży dilerowi niemoralną propozycję! Wykorzysta ją? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4265 - wtorek, 18.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4265 odcinku "Na Wspólnej" uzależniona Julka znów będzie na głodzie narkotykowym. Nowakówna będzie w tak złym stanie, że nie ujdzie on uwadze jej ojca. Jednak nastolatka znajdzie sobie wymówkę i ponownie zrzuci winę na Leona (Borys Otawa), który zostawi ją po imprezie u Maćka (Aleksander Kalczyński), gdy zobaczy, że ona wciąż bierze. Wówczas chłopak powstaniowi jej ultimatum, wyśle ją na odwyk i każe się leczyć, ale ona nie będzie chciała o tym słyszeć.

I już w 4265 odcinku "Na Wspólnej" ponownie spróbuje wyciągnąć od ojca pieniądze, gdy wyda wszystko z tych na prezent dla Maćka. Ale Igor kolejny raz nie da jej kasy, przez co zdesperowana nastolatka znajdzie się w kropce. Do tego stopnia, że zdecyduje się już nawet na desperacki krok.

Diler odrzuci zdesperowaną Julkę w 4265 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4265 odcinku "Na Wspólnej" Julka i tak postanowi umówić się z dilerem i to bez pieniędzy. Nowakówna spotka się z chłopakiem, zacznie się do niego przybliżać i da mu jasno do zrozumienia, że zrobi dla niego absolutnie wszystko, jeśli ten w zamian da jej narkotyki. Czy zatem postanowi on skorzystać z okazji i zaciągnąć nastolatkę do łóżka?

Otóż nie, bo w 4265 odcinku "Na Wspólnej" diler nie przestanie na propozycję zdesperowanej nastolatki! A to dlatego, że poza pieniędzmi na niczym innym nie będzie mu zależeć, w związku z czym odprawi Julkę z kwitkiem. A co gorsza, doprowadzi ją do kolejnej desperackiej decyzji.

Odrzucona córka Igora posunie się do kolejnej kradzieży w 4265 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 4265 odcinku "Na Wspólnej" uzależnienie i głód Julki będą tak silne, że Nowakówna nie zdoła tego powstrzymać. Do tego stopnia, że znów zdecyduje się okraść Ostrowskich, ale już nie jak ostatnio Ewę (Ewa Gawryluk), a Arka (Marek Kalita). Nastolatka zjawi się w domu dziadków, skąd zabierze drogocenne zegarki kardiochirurga i to nie zważając na Maćka, który spróbuje ją przed tym powstrzymać.

Ale Julka w 4265 odcinku "Na Wspólnej" nie posłucha chłopaka, w efekcie czego całe oskarżenia spadną na niego, bo Ostrowscy równie szybko odkryją, że zostali okradzeni. A Nowakówna zyska fundusze na kolejną działkę.

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