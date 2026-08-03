Na Wspólnej, odcinek 4265: Zdesperowana Julka złoży dilerowi niemoralną propozycję! Wykorzysta ją? - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-08-03 10:38

W 4265 odcinku "Na Wspólnej" Julka (Maja Oświecińska) znów postanowi podejść Igora (Jakub Wesołowski), aby zdobyć pieniądze na narkotyki. Jednak ojciec nie da się nabrać na jej kolejną historyjkę, przez co zdesperowana i będąca na głodzie nastolatka posunie się już do ostateczności. W 4265 odcinku "Na Wspólnej" Nowakówna spotka się z dilerem (Hubert Simon) i zaproponuje, że zrobi dla niego wszystko, jeśli tylko ten da jej kolejną działkę prochów. A jego odpowiedź mocno ją zszokuje! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Na Wspólnej" odcinek 4265 - wtorek, 18.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4265 odcinku "Na Wspólnej" uzależniona Julka znów będzie na głodzie narkotykowym. Nowakówna będzie w tak złym stanie, że nie ujdzie on uwadze jej ojca. Jednak nastolatka znajdzie sobie wymówkę i ponownie zrzuci winę na Leona (Borys Otawa), który zostawi ją po imprezie u Maćka (Aleksander Kalczyński), gdy zobaczy, że ona wciąż bierze. Wówczas chłopak powstaniowi jej ultimatum, wyśle ją na odwyk i każe się leczyć, ale ona nie będzie chciała o tym słyszeć.

I już w 4265 odcinku "Na Wspólnej" ponownie spróbuje wyciągnąć od ojca pieniądze, gdy wyda wszystko z tych na prezent dla Maćka. Ale Igor kolejny raz nie da jej kasy, przez co zdesperowana nastolatka znajdzie się w kropce. Do tego stopnia, że zdecyduje się już nawet na desperacki krok.

Diler odrzuci zdesperowaną Julkę w 4265 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4265 odcinku "Na Wspólnej" Julka i tak postanowi umówić się z dilerem i to bez pieniędzy. Nowakówna spotka się z chłopakiem, zacznie się do niego przybliżać i da mu jasno do zrozumienia, że zrobi dla niego absolutnie wszystko, jeśli ten w zamian da jej narkotyki. Czy zatem postanowi on skorzystać z okazji i zaciągnąć nastolatkę do łóżka?

Otóż nie, bo w 4265 odcinku "Na Wspólnej" diler nie przestanie na propozycję zdesperowanej nastolatki! A to dlatego, że poza pieniędzmi na niczym innym nie będzie mu zależeć, w związku z czym odprawi Julkę z kwitkiem. A co gorsza, doprowadzi ją do kolejnej desperackiej decyzji.

Odrzucona córka Igora posunie się do kolejnej kradzieży w 4265 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 4265 odcinku "Na Wspólnej" uzależnienie i głód Julki będą tak silne, że Nowakówna nie zdoła tego powstrzymać. Do tego stopnia, że znów zdecyduje się okraść Ostrowskich, ale już nie jak ostatnio Ewę (Ewa Gawryluk), a Arka (Marek Kalita). Nastolatka zjawi się w domu dziadków, skąd zabierze drogocenne zegarki kardiochirurga i to nie zważając na Maćka, który spróbuje ją przed tym powstrzymać.

Ale Julka w 4265 odcinku "Na Wspólnej" nie posłucha chłopaka, w efekcie czego całe oskarżenia spadną na niego, bo Ostrowscy równie szybko odkryją, że zostali okradzeni. A Nowakówna zyska fundusze na kolejną działkę.

Julka z Na Wspólnej stoi blisko dilera i trzyma go za kurtkę. O jej desperacji przeczytasz na SE Superseriale.
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