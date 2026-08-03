Na Wspólnej, odcinek 4262: Wójcikowie podejmą wzruszającą decyzję po rodzinnej tragedii! Tak uczczą pamięć Marii

Bolesne odejście u rodziny Ziębów

Śmierć kultowej bohaterki wstrząśnie wszystkimi mieszkańcami ul. Wspólnej. Tragedia rozegra się w 4260. odcinku serialu, podczas powrotu Marii i jej męża Włodka (Mieczysław Hryniewicz) ze słonecznej Hiszpanii do kraju. W trakcie lotu samolot wpadnie w gwałtowne turbulencje, a w wynikłym stresie seniorka dozna nagłego zawału serca. Mimo błyskawicznej reanimacji podjętej przez obecną wśród pasażerów lekarkę, życia kobiety nie uda się uratować. Wybitna aktorka Bożena Dykiel, która odeszła od nas 12 lutego 2026 roku, kreowała postać Marii Zięby od samego początku emisji tasiemca, towarzysząc widzom przez ponad dwa dekady. Po raz ostatni na ekranie pojawiła się w 4002. epizodzie wiosną 2025 roku.

Narodziny nowej Marii

W 4261. odcinku wiadomość o zgonie seniorki dotrze do Pawła dokładnie w chwili, gdy u jego brzemiennej partnerki rozpoczną się silne skurcze porodowe. Mężczyzna natychmiast przewiezie ukochaną do szpitala, utrapiony straszliwym dylematem. Z uwagi na stan zdrowia Beaty i dobro mającego przyjść na świat malucha, postanowi zataić przed nią wieść o odejściu Marii, którą dziewczyna darzyła niemal wyjątkową sympatią. Na szczęście akcja porodowa przebiegnie sprawnie i bez żadnych powikłań, a na świecie pojawi się zdrowa dziewczynka.

Wyjątkowy gest Wójcików

Dopiero w 4262. odcinku Beata, nieświadoma dramatycznych wydarzeń ostatnich godzin, postanowi podzielić się swoją nieopisaną radością z panią Marią. Zamiast tego w szpitalu zastanie jednak pogrążonego w żałobie Włodka, od którego usłyszy przeraźliwą prawdę o śmierci ukochanej seniorki. Wstępny szok i łzy zamienią się wieczorem w głębokie wzruszenie. Pragnąc w piękny sposób upamiętnić postać zmarłej, Beata i Paweł podejmą jednomyślną decyzję, by dać swojej córeczce na imię Marysia.

Kiedy i gdzie oglądać poruszające odcinki „Na Wspólnej”?

Premiera 4262. odcinka serialu „Na Wspólnej”, w którym Wójcikowie podejmą poruszającą decyzję o nadaniu córce imienia Marysia, zostanie wyemitowana w środę, 12 sierpnia, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN. Epizod będzie można obejrzeć również w serwisie streamingowym Max.

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