Na Wspólnej, odcinek 4002: Pożegnanie Marii Zięby na lotnisku! Tak Bożena Dykiel zniknie z serialu - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4002 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4002 odcinku "Na Wspólnej" Maria wyjedzie, a tym samym Bożena Dykiel zniknie z kultowego serialu TVN, o czym informowaliśmy już jakiś czas temu! Ale spokojnie, gdyż nie stanie się to na zawsze, a jedynie na jakiś czas i to tylko po to, aby dostarczyć widzom trochę dramaturgii!

A to dlatego, że aktorka, która od samego początku wciela się w rolę Ziębowej, wcale nie postanowiła odejść z "Na Wspólnej", a jej tymczasowe zniknięcie, do którego dojdzie już w 4002 odcinku jest wyłącznie pomysłem produkcji! A zatem jak do niego dojdzie i przede wszystkim jak długo ono potrwa?

Tak Maria zniknie w 4002 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4002 odcinku "Na Wspólnej" bliscy zbiorą się na lotnisku, aby pożegnać Marię, która wspólnie z chorą na raka mózgu siostrą Różą i jej partnerem Ricardo, wylecą do Hiszpanii, aby wspierać kobietę w leczeniu śmiertelnego nowotworu! Mężczyźnie uda się załatwić swojej ukochanej opiekę swojego znajomego specjalisty, który zgodzi się pilnie przyjąć chorą kobietę.

I w ten sposób już w 4002 odcinku "Na Wspólnej" dojdzie do rozpaczliwego pożegnania Marii z mężem Włodkiem i dziećmi - Moniką (Sylwia Gliwa) i Bogdanem (Wojciech Brzeziński) na lotnisku, z którego Ziębowa wraz z Różą i Ricardo wyruszą do Hiszpanii, a osamotniony i zrozpaczony Włodek wróci z powrotem do domu!

Ziębowa będzie miała do czego wracać w 4002 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale na szczęście, w 4002 odcinku "Na Wspólnej" jego dzieci zadbają o to, aby i on w tak trudnym momencie nie był sam! Tym bardziej, iż na własne oczy przekonają się, jak bardzo przeżywa wyjazd żony!

I jeszcze w towarzystwie Renaty (Marta Jankowska) wpadną do niego na kolację, czym już ogromnie go ucieszą! Ale na tym i ich wsparcie się nie skończy, gdyż jeszcze zaoferują swoją pomoc przy barze, do którego już załatwią mu do pomocy Helenę (Małgorzata Peczyńska), a następnie i Leona (Borys Otawa), dzięki czemu załamany po wyjeździe żony Zięba szybko stanie na nogi!

I dobrze, bo choć w 4002 odcinku "Na Wspólnej" będzie oczywistym, że Maria do niego wróci, to jednak nie nastanie stanie się to tak prędko! I do tego czasu Włodek będzie musiał sobie radzić!

