Na Wspólnej, odcinek 4139: Przemiana Kluska! Tak zmieni się dla Brygidy

"Na Wspólnej" odcinek 4139 - wtorek, 30.12.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4139 odcinku "Na Wspólnej" Klusek postanowi zawalczyć o Brygidę! Tym bardziej, że po wizycie Michała (Robert Kudelski) na komendzie już będzie wiedział, że tak naprawdę nie są oni razem, a ich pocałunek na jego oczach wcale nie był prawdziwy. Remigiusz zobaczy w tym zatem szansę dla siebie i postanowi ją wykorzystać, czym kompletnie zaskoczy Miauczyńską!

Tym bardziej, że w 4139 odcinku "Na Wspólnej" Remigiusz zdecyduje się na poważne wyznanie, na które wcześniej nie był gotowy! Do tego stopnia, że wolał uciec! Ale mimo tego nie zdołał zapomnieć o Brygidzie, do której jego uczucie odżyło i to niezależenie od faktu, że ma ona dziecko! A zwłaszcza, gdy zobaczył ją z Michałem! Jednak, gdy będzie wiedział, że ukochana wciąż jest do wzięcia, to postanowi się zmienić!

Brygida da Kluskowi jeszcze jedną szansę w 4139 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4139 odcinku "Na Wspólnej" Klusek da Brygidzie jasno do zrozumienia, że w końcu jest gotowy nie tylko na ich związek, ale i wychowanie nieswojego dziecka. I tym tak zaskoczy Miauczyńską, że pierwszy raz nie będzie wiedziała, co odpowiedzieć. Tym bardziej, że wcześniej specjalnie pocałowała Michała na jego oczach, aby raz na zawsze odciąć się od ich toksycznej relacji. A teraz Remigiusz wypali z czymś takim.

Czy zatem w 4139 odcinku "Na Wspólnej" Brygida zdecyduje mu się dać kolejną szansę? Szczególnie, że sama także wciąż będzie coś czuć do Kluska, a o związku z Michałem będzie mogła zapomnieć, gdyż Ilona (Anna Samusionek) skutecznie wybije go Brzozowskiemu z głowy, wmawiając swojemu wspólnikowi, że dziewczyna jest dla niego za młoda, przez co i on zdecyduje się go zakończyć. Czy w tej sytuacji Brygida jednak wróci do Kluska?

Miauczyńska nie uwolni się swojej przeszłości w 4139 odcinku "Na Wspólnej"!

To w 4139 odcinku "Na Wspólnej" będzie możliwe! Wszystko przez to, że przeszłość upomni się o nią nie tylko w osobie Remigiusza, ale i jej matki, od której przecież także chciała się odciąć, ale i tu jej to nie wyjdzie! A to dlatego, że Jolanta (Joanna Gonschorek) wyląduje w szpitalu i będzie potrzebować pomocy, o czym zawiadomi ją sąsiadka matki!

Czy w 4139 odcinku "Na Wspólnej" Brygida się na to zdecyduje? Szczególnie, iż z tyłu głowy będzie się obawiać, że znów może paść ofiarą manipulacji. A zatem jaką podejmie decyzję? O tym przekonamy się już niebawem!