Na Wspólnej, odcinek 4141: Sebastian przywita Nalepę w domu Weroniki! Opowie mu, co wydarzało się między nimi w czasie jego nieobecności

"Na Wspólnej" odcinek 4141 - środa, 7.01.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4141 odcinku "Na Wspólnej" nastanie dzień powrotu Nalepy ze szkolenie w Nowym Jorku, w związku z czym Weronika poprosi Sebastiana, aby się od niej wyprowadził. Tym bardziej, że tylko na takiej zasadzie Roztocka zgodzi się, aby były kochanek w ogóle u niej zamieszkał. Szczególnie, iż po wyjściu ze szpitala będzie wymagał opieki, a nie będzie miał, kto się nim zająć.

A w 4141 odcinku "Na Wspólnej" Petrus będzie czuł się tak dobrze u boku swojej córki i byłej kochanki, że od razu zacznie wracać do zdrowia. I dlatego, Roztocka poprosi go, aby w końcu opuścił jej dom. Zwłaszcza, że lada moment będzie miał zjawić się w nim Nalepa, który niestety już będzie o wszystkim dowiedział od Ady (Monika Obara), która nakryje Sebastiana w domu siostry i nie dość, że w tej sytuacji odmówi nad nim opieki, to jeszcze doniesie o tym kardiochirurgowi!

Petrus zaskoczy Nalepę w domu Roztockiej w 4141 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale mimo tego w 4141 odcinku "Na Wspólnej" Lew wróci do domu Weroniki. Tym bardziej, iż będzie zdawał sobie sprawę z tego, że Sebastian faktycznie będzie wymagał opieki. Jednak, gdy zobaczy go w środku w swoim szlafroku, to zacznie mieć poważne wątpliwości, czy aby na pewno z tego względu tam się zjawił!

Szczególnie, że w 4141 odcinku "Na Wspólnej" Petrus od razu mu opowie, co działo się w domu Roztockiej w czasie jego nieobecności i jak wiele się w tym czasie zmieniło, czym tylko doleje oliwy do ognia! A to oczywiście nie spodoba się Weronice, bo przecież między nimi do niczego nie dojdzie. Jedynak w tej sytuacji wszystko będzie wyglądać inaczej!

Sebastian nie wyprowadzi się od Weroniki w 4142 odcinku "Na Wspólnej"!

I stąd w 4142 odcinku "Na Wspólnej" wściekła Weronika już nie będzie prosić, a zacznie kazać Sebastianowi się wyprowadzić, gdyż nie będzie chciała, aby na jego powrocie ucierpiał jeszcze jej związkiem z Lwem! Jednak Antosia (Gabriela Jeżółkowska), która w ogóle wpadnie na pomysł ich wspólnego mieszkania, znów wszystko skomplikuje, wmawiając ojcu, że mamie niebawem przejdzie złość.

I w związku z tym w 4142 odcinku "Na Wspólnej" Sebastian się od niej nie wyniesie, co niestety nie skończy się dobrze! A to dlatego, że po powrocie ze swojego nocnego dyżuru Nalepa już nie wytrzyma, gdy znów zobaczy go w domu Rozotckiej!