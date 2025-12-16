Na Wspólnej, odcinek 4142: Sebastian znów będzie walczyć o życie! Tragiczny finał konfrontacji z Nalepą

"Na Wspólnej" odcinek 4142 - czwartek, 8.01.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4142 odcinku "Na Wspólnej" między Nalepą a Petrusem w końcu zrobi się gorąco, bo Lew dłużej już nie wytrzyma! I nic dziwnego, gdyż nie dość, że pod jego nieobecność Sebastian zamieszka z Weroniką w jej domu na prośbę Antosi, to jeszcze nie wyprowadzi się z niego, gdy kardiochirurg w końcu wróci ze szkolenia z Nowego Jorku! Mimo iż już zacznie wracać do zdrowia i wcale nie będzie potrzebował aż takiej opieki, jak będzie wychodził ze szpitala!

Sebastian powita Lwa w domu Weroniki w jego szlafroku, a na dodatek opowie mu, co się wydarzyło i jak wiele zmieniło się między nim,i w czasie ich nieobecności, czym już zdenerwuje nie tylko Nalepę, ale i Rozotocką, gdyż między nimi tak naprawdę do niczego nie dojdzie. A Petrus nie wyniesie się z jej domu, mimo iż będzie go o to prosiła. I stąd w 4142 odcinku "Na Wspólnej" już każe mu to zrobić, jednak Antosia zatrzyma ojca, wmawiając mu, że matce lada moment przejdzie złość! Ale będzie w błędzie!

Sebastian straci przytomność po konfrontacji z Nalepą w 4142 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 4142 odcinku "Na Wspólnej" Lew nie wytrzyma, gdy zobaczy Sebastiana w domu Weroniki po swoim powrocie z nocnego dyżuru. Tym bardziej, iż będzie przekonany, że jak wróci, to już go tam nie będzie. Ale jednak Petrus wciąż tam będzie, czym już wyprowadzi Nalepę z równowagi! Do tego stopnia, że między kochankami Roztockiej dojdzie już do naprawdę ostrej konfrontacji, która niestety nie skończy się dobrze...

A to dlatego, że w 4142 odcinku "Na Wspólnej" serce Sebastiana jej nie wytrzyma! Petrus straci przytomność i znów wyląduje w szpitalu, a jego stan ponownie będzie na tyle poważny, że konieczna okaże się kolejna operacja. Ojciec Antosi następny raz będzie walczył o życie, a jego córka zacznie mieć o to ogromny żal do Nalepy, którego o wszystko obwini!

Petrus umrze w 4142 odcinku "Na Wspólnej"?

Mimo iż w 4142 odcinku "Na Wspólnej" to właśnie ona najpierw sprowadzi, a następnie zatrzyma ojca u Weroniki i to przez nią dojdzie do jego konfrontacji z Lwem. Ale Antosia nie będzie czuć się winna, gdyż jej zdaniem to Nalepa będzie za wszystko odpowiedzialny!

Czy w 4142 odcinku "Na Wspólnej" ponownie uda się uratować Petrusa? A może tym razem Sebastian już nie przeżyje operacji i umrze, a Antosia na dobre straci ojca? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!