Na Wspólnej, odcinek 4173: Dex składa Uli propozycję wspólnego zamieszkania - ZDJĘCIA

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "Na Wspólnej" z pewnością dostarczył fanom potężnej dawki emocji, rzucając bohaterów w wir dramatycznych wydarzeń. Napięcie między Brygidą a Kluskiem doprowadziło do prawdziwej tragedii, gdy niefortunnie rzucona klątwa zbiegła się w czasie z akcją, w której Remigiusz stracił wzrok. Równie dramatycznie było u Oli, która bezskutecznie próbowała ratować reputację Czerskiego, podczas gdy ten szukał pocieszenia w alkoholu. Niespodziewany zwrot akcji nastąpił także w pensjonacie Hofferów, gdzie marzenia o ślubie Boskiej i Edwarda legły w gruzach po jednej, szczerej rozmowie. Jakby tego było mało, z więzienia napływały niepokojące wieści o rannym Alanie, który błagał o spotkanie. Co przyniesie bohaterom kolejny dzień w tak napiętej atmosferze?
"Na Wspólnej" odc. 4173 - streszczenie
Mariusz w końcu pojawia się w kancelarii, gdzie jego niecodzienny ubiór i nonszalanckie zachowanie wobec Zakościelnego budzą konsternację. Rozgniewany Czerski odmawia przyjęcia pomocy od Darka w sprawie Nowińskiego, będąc przekonanym, że sam da sobie radę. W tym samym czasie Ola dowiaduje się od prawnika Alana o jego planach przekazania ich synowi pokaźnego majątku, w tym pieniędzy i nieruchomości. Równocześnie Brygida, dręczona poczuciem winy po wypadku Kluska, decyduje się na desperacki krok i podstępem dostaje się do jego szpitalnej sali, co prowadzi do wzruszającego spotkania, które ich do siebie zbliża. Z kolei Dex składa Uli propozycję wspólnego zamieszkania, jednak dziewczyna obawia się reakcji ojca, a jej obawy zdają się potwierdzać, gdy Kamil zaprasza parę na obiad, co wywołuje u nich niepokój.
"Na Wspólnej" odc. 4173 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnego serialu z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek przyniesie wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Aby nie przegapić najnowszych perypetii postaci z ulicy Wspólnej, warto zanotować sobie datę premiery. Premierowa emisja 4173. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w czwartek, 5 marca 2026, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię grupy przyjaciół z domu dziecka. Ich losy nierozerwalnie splotły się wokół domu przy tytułowej ulicy, stając się fundamentem dla kolejnych pokoleń. Widzowie z zapartym tchem śledzą codzienne zmagania, radości i smutki rodzin Ziębów, Brzozowskich i Hofferów, dla których przyjaźń okazała się silniejsza niż więzy krwi. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)