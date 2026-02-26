Na Wspólnej, odcinek 4173: Dex składa Uli propozycję wspólnego zamieszkania - ZDJĘCIA

Poprzedni odcinek serialu "Na Wspólnej" z pewnością dostarczył fanom potężnej dawki emocji, rzucając bohaterów w wir dramatycznych wydarzeń. Napięcie między Brygidą a Kluskiem doprowadziło do prawdziwej tragedii, gdy niefortunnie rzucona klątwa zbiegła się w czasie z akcją, w której Remigiusz stracił wzrok. Równie dramatycznie było u Oli, która bezskutecznie próbowała ratować reputację Czerskiego, podczas gdy ten szukał pocieszenia w alkoholu. Niespodziewany zwrot akcji nastąpił także w pensjonacie Hofferów, gdzie marzenia o ślubie Boskiej i Edwarda legły w gruzach po jednej, szczerej rozmowie. Jakby tego było mało, z więzienia napływały niepokojące wieści o rannym Alanie, który błagał o spotkanie. Co przyniesie bohaterom kolejny dzień w tak napiętej atmosferze?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Na Wspólnej" odc. 4173 - streszczenie

Mariusz w końcu pojawia się w kancelarii, gdzie jego niecodzienny ubiór i nonszalanckie zachowanie wobec Zakościelnego budzą konsternację. Rozgniewany Czerski odmawia przyjęcia pomocy od Darka w sprawie Nowińskiego, będąc przekonanym, że sam da sobie radę. W tym samym czasie Ola dowiaduje się od prawnika Alana o jego planach przekazania ich synowi pokaźnego majątku, w tym pieniędzy i nieruchomości. Równocześnie Brygida, dręczona poczuciem winy po wypadku Kluska, decyduje się na desperacki krok i podstępem dostaje się do jego szpitalnej sali, co prowadzi do wzruszającego spotkania, które ich do siebie zbliża. Z kolei Dex składa Uli propozycję wspólnego zamieszkania, jednak dziewczyna obawia się reakcji ojca, a jej obawy zdają się potwierdzać, gdy Kamil zaprasza parę na obiad, co wywołuje u nich niepokój.

"Na Wspólnej" odc. 4173 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek przyniesie wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Aby nie przegapić najnowszych perypetii postaci z ulicy Wspólnej, warto zanotować sobie datę premiery. Premierowa emisja 4173. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w czwartek, 5 marca 2026, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię grupy przyjaciół z domu dziecka. Ich losy nierozerwalnie splotły się wokół domu przy tytułowej ulicy, stając się fundamentem dla kolejnych pokoleń. Widzowie z zapartym tchem śledzą codzienne zmagania, radości i smutki rodzin Ziębów, Brzozowskich i Hofferów, dla których przyjaźń okazała się silniejsza niż więzy krwi. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)