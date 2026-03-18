Emocje w ostatnim odcinku serialu "Na Wspólnej" sięgnęły zenitu, stawiając bohaterów w wyjątkowo trudnych sytuacjach. Prześladowana koszmarem o przyłapaniu jej na zdradzie, Eliza postanowiła zakończyć romans z trenerem, chcąc za wszelką cenę chronić swoje dzieci przed dramatem. Tymczasem u Cieślików doszło do dramatycznego zwrotu akcji, gdy w ich domu pojawiła się policja z szokującymi oskarżeniami – z telefonu Damiana rzekomo wysłano materiały pedofilskie. Na tle tych wydarzeń odbyła się urodzinowa impreza córeczek Brygidy i Igi, która, choć radosna, stała się też okazją do trudnych rozmów o bliskości. Bohaterowie stanęli przed poważnymi wyzwaniami, a atmosfera wyraźnie zgęstniała. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnych wydarzeniach?

"Na Wspólnej" odc. 4184 - streszczenie

Cieślik staje w obliczu dramatycznych oskarżeń, gdy Sławek informuje go o odnalezieniu w jego telefonie materiałów o charakterze pedofilskim. Damian uświadamia sobie, że niedawno zgubił urządzenie, które odnalazło się w barze Ziębów, a kluczowe nagranie z monitoringu zniknęło, co kieruje jego podejrzenia w stronę Krupskiego i jego zemsty. W tym samym czasie rodzinne plany Bergów legną w gruzach z powodu wypadku Bogdana, który trafia do szpitala, zostawiając Elizę samą z dziećmi. Kobieta przeżywa trudne chwile, gdy pod klubem sportowym nachodzi ją Bartek, a wieczorem może już tylko płakać w samotności. Nie lepiej dzieje się u Hofferów, gdzie Kamil musi zmierzyć się z oskarżeniami siostry Antka o zakażenie i groźbą skandalu medialnego, podczas gdy konflikt między profesor Boską a babcią Ani przybiera na sile.

"Na Wspólnej" odc. 4184 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek "Na Wspólnej" zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z pewnością nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Czy Damianowi uda się udowodnić swoją niewinność i kto stoi za zniknięciem nagrań z monitoringu? Jakie konsekwencje czekają Kamila po oskarżeniach siostry Antka? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Premierowy 4184. odcinek serialu zostanie wyemitowany w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię nierozerwalnej przyjaźni zrodzonej w domu dziecka. Wszystko zaczęło się od wspólnego domu przy ulicy Wspólnej, który stał się fundamentem dla rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. To właśnie tam śledzimy ich codzienne zmagania, miłości, sukcesy i porażki, które udowadniają, że prawdziwa przyjaźń jest silniejsza niż więzy krwi. Przez lata serial dostarcza niezapomnianych emocji i wzruszeń, a na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)

