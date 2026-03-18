Emocje w ostatnim odcinku serialu "Na Wspólnej" sięgnęły zenitu, stawiając bohaterów w wyjątkowo trudnych sytuacjach. Prześladowana koszmarem o przyłapaniu jej na zdradzie, Eliza postanowiła zakończyć romans z trenerem, chcąc za wszelką cenę chronić swoje dzieci przed dramatem. Tymczasem u Cieślików doszło do dramatycznego zwrotu akcji, gdy w ich domu pojawiła się policja z szokującymi oskarżeniami – z telefonu Damiana rzekomo wysłano materiały pedofilskie. Na tle tych wydarzeń odbyła się urodzinowa impreza córeczek Brygidy i Igi, która, choć radosna, stała się też okazją do trudnych rozmów o bliskości. Bohaterowie stanęli przed poważnymi wyzwaniami, a atmosfera wyraźnie zgęstniała. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnych wydarzeniach?
"Na Wspólnej" odc. 4184 - streszczenie
Cieślik staje w obliczu dramatycznych oskarżeń, gdy Sławek informuje go o odnalezieniu w jego telefonie materiałów o charakterze pedofilskim. Damian uświadamia sobie, że niedawno zgubił urządzenie, które odnalazło się w barze Ziębów, a kluczowe nagranie z monitoringu zniknęło, co kieruje jego podejrzenia w stronę Krupskiego i jego zemsty. W tym samym czasie rodzinne plany Bergów legną w gruzach z powodu wypadku Bogdana, który trafia do szpitala, zostawiając Elizę samą z dziećmi. Kobieta przeżywa trudne chwile, gdy pod klubem sportowym nachodzi ją Bartek, a wieczorem może już tylko płakać w samotności. Nie lepiej dzieje się u Hofferów, gdzie Kamil musi zmierzyć się z oskarżeniami siostry Antka o zakażenie i groźbą skandalu medialnego, podczas gdy konflikt między profesor Boską a babcią Ani przybiera na sile.
"Na Wspólnej" odc. 4184 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Nadchodzący odcinek "Na Wspólnej" zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z pewnością nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Czy Damianowi uda się udowodnić swoją niewinność i kto stoi za zniknięciem nagrań z monitoringu? Jakie konsekwencje czekają Kamila po oskarżeniach siostry Antka? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Premierowy 4184. odcinek serialu zostanie wyemitowany w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię nierozerwalnej przyjaźni zrodzonej w domu dziecka. Wszystko zaczęło się od wspólnego domu przy ulicy Wspólnej, który stał się fundamentem dla rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. To właśnie tam śledzimy ich codzienne zmagania, miłości, sukcesy i porażki, które udowadniają, że prawdziwa przyjaźń jest silniejsza niż więzy krwi. Przez lata serial dostarcza niezapomnianych emocji i wzruszeń, a na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)