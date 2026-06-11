Na Wspólnej, odcinek 4227: Weronika przekaże Monice i Włodkowi radosne wieści! Po tym niewinny Damian w końcu opuści areszt - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4227 - czwartek, 11.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4227 odcinku "Na Wspólnej" policja w końcu pozna prawdę o intrydze Krupskiego po zatrzymaniu Mirelli. Sławek przesłucha dziewczynkę, która wcześniej na polecenie senatora niesłusznie oskarżyła Damiana o molestowanie, co w jego sytuacji tylko pogorszyło sprawę, bo przecież trafił tam pod zarzutem pedofilii.

Oczywiście, Cieślik był niewinny, ale dowody, sfingowane przez Krupskiego świadczyły o czymś zupełnie innym. Jednak tylko do czasu dotarcia do jego wspólników - jednego z policjantów z archiwum i Mirelli, dziewczynki, która oskarżyła Damiana. W 4227 odcinku "Na Wspólnej" nastolatka w końcu opowie Sławkowi całą prawdę, po której policja zdecyduje się na prowokację z udziałem jej i senatora.

Policja zatrzyma Krupskiego, który wrobi Cieślika, w "Na Wspólnej"!

W 4227 odcinku "Na Wspólnej" Krupski połknie haczyk i spotka się z Mirellą, która będzie nie tylko na podsłuchu, ale i pod baczną obserwacją Krupskiego. Dziewczynka sprowokuje senatora, który wygada się przed funkcjonariuszami, za co szybko zostanie przez nich zgarnięty i zatrzymany, co będzie oznaczało zwrot w sprawie Damiana.

Wszystko przez to, że w W 4227 odcinku "Na Wspólnej" odzyskanie wolności przez Cieślika będzie już kwestią czasu, o czym Weronika w końcu będzie mogła powiedzieć zmartwionej Monice. Roztocka czym prędzej zjawi się w barze u Ziębów, aby przekazać jej i Włodkowi radosną nowinę!

- Cześć, co to za wieści? Mów mi. Dzwoniłam do Sławka, ale on nie odbierał. No bo... - zacznie niecierpliwa Monika, ale Weronika szybko jej przerwie - No może nie mógł, był zajęty. Niedawno zatrzymali Krupskiego!

Damian w końcu odzyska wolność w "Na Wspólnej"!

W tym momencie w 4227 odcinku "Na Wspólnej" Monika mocno się zszokuje, ale równocześnie odetchnie z ulgą. A to dlatego, że wówczas stanie się dla niej jasne, że Damian niebawem wyjdzie z aresztu i od razu wypyta też o to Weronikę. Oczywiście, Cieślikowa będzie mieć rację, ale będzie musiała jeszcze chwilę uzbroić się w cierpliwość, bo to nie stanie się tak szybko!

- A kiedy wypuszczają Damiana? - spyta od razu Cieślikowa.

- No nie wiem. Znaczy za parę godzin. Albo może jutro. Wiesz, te procedury trwają. To wszystko musi przejść przez prokuraturę - wyjaśni jej Roztocka.

Jednak w 4227 odcinku "Na Wspólnej" nie zmieni tego, że Cieślik wreszcie odzyska upragnioną wolność i swoje dobre imię, a co najważniejsze wreszcie wróci do niej i do Kajtka (Mikołaj Szostek)! I tego polecą się trzymać Monicie, wspierający ją Włodek z Weroniką!

- No ale no ciesz się. Przecież niedługo Damian będzie na wolności. Ej! - kontynuuje prawniczka, próbując podnieść ją na duchu.

- Jeszcze trochę cierpliwości. I znowu będziecie razem - zapewni ją Włodek.

- No dziękuję - w końcu w pełni ucieszy się i Monika. Ale nie tylko ona, bo i Weronika - Też się cieszę!

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