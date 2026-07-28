Na Wspólnej, odcinek 4262: Dramat Bogdana po śmierci Marii! Nie wytrzyma w trakcie organizacji pogrzebu

"Na Wspólnej" odcinek 4262 - środa, 12.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4262 odcinku "Na Wspólnej" Bogdan spróbuje zgrywać twardziela po śmierci matki. Tym bardziej, że i tak razem z Moniką (Sylwia Gliwa) i Renatą (Marta Jankowska) będą musieli zająć się Włodkiem, który najgorzej zniesie śmierć Marii.

Zwłaszcza, że jego żona umrze w trakcie turbulencji w ich powrotnym samolocie z Hiszpanii do Polski. Ziębowa dostanie ataku serca i mimo podjętej od razu reanimacji na pokładzie, jej życia nie uda się uratować.

I w efekcie niczego nieświadomi bliscy po przyjeździe na lotnisko usłyszą tragiczną wiadomość, której kompletnie nie będą się spodziewać. Śmierć Marii wstrząśnie bliskimi i doprowadzi nawet do zniknięcia Włodka, na poszukiwania którego najpierw wyruszy Monika, a następnie i reszta rodziny, gdy nie uda jej się odnaleźć ojca.

Na szczęście, wspólnie wreszcie im się to uda, ale Zięba nie będzie w stanie zająć się pogrzebem żony, dlatego tą powinność w 4262 odcinku "Na Wspólnej" przejmie na siebie Bogdan.

Bogdan pęknie w trakcie rozmowy z Jarkiem w 4262 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że w ten sposób w 4262 odcinku "Na Wspólnej" Berg będzie mógł nieco zająć swoją myśli, które przecież także będą wędrować wokół zmarłej matki. Jednak Bogdan za wszelką cenę spróbuje tego nie pokazać i stłumić emocje w samym sobie. Ale niestety to mu się nie uda, bo w końcu sam też pęknie.

W 4262 odcinku "Na Wspólnej" Bogdan wreszcie nie wytrzyma i w czasie rozmowy z Jarkiem kompletnie się rozsypie. Berg wypłacze się na ramieniu syna i podzieli się z nim swoimi emocjami. Zwłaszcza, że Jarek sam wcześniej otrzyma wsparcie od Elizy (Katarzyna Chorzępa), której także przekaże tragiczną wiadomość, aby wspólnie mogli przygotować się do powiedzenia o niej i swoim przybranym dzieciom - Juniorowi (Jan Leśniewski) i Hani (Pola Żak).

Syn pomoże Bergowi przetrwać pogrzeb Marii w 4262 odcinku "Na Wspólnej"!

Rozmowa z Jarkiem i wyrzucenie z siebie emocji w 4262 odcinku "Na Wspólnej" niewątpliwie pomogą Bogdanowi. Do tego stopnia, że na pogrzebie już będzie się trzymał, w czasie, gdy najbliżsi Marii, w tym przede wszystkim Włodek, wciąż będą zalewać się łzami.

A w ślad za nimi w 4268 odcinku "Na Wspólnej" pójdą oczywiście córki Ziębowej - Monika i Renata, czy wnuczki Daria (Patrycja Topajew), Mania (Zuzanna Kaszuba) i Kasia (Julia Chatys). A Bogdan znów będzie udawał twardziela...

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