Na Wspólnej, odcinek 4262: Dramat Bogdana po śmierci Marii! Nie wytrzyma w trakcie organizacji pogrzebu

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-07-28 14:40

W 4262 odcinku "Na Wspólnej" Bogdan (Wojciech Brzeziński) zacznie tłumić swoje emocje po śmierci Marii (śp. Bożena Dykiel). Berg zajmie się organizacją pogrzebu, aby choć na chwilę odciągnąć swoje myśli od zmarłej matki. Ale jednak zbyt długo tak nie pociągnie. Wszystko przez to, że w 4262 odcinku "Na Wspólnej" w trakcie rozmowy z Jarkiem (Wojciech Rotowski) w końcu pęknie i całkowicie się rozsypie. I trudno mu się dziwić, bo przecież straci najbliższą mu osobę. Koniecznie poznaj szczegóły!

"Na Wspólnej" odcinek 4262 - środa, 12.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4262 odcinku "Na Wspólnej" Bogdan spróbuje zgrywać twardziela po śmierci matki. Tym bardziej, że i tak razem z Moniką (Sylwia Gliwa) i Renatą (Marta Jankowska) będą musieli zająć się Włodkiem, który najgorzej zniesie śmierć Marii.

Zwłaszcza, że jego żona umrze w trakcie turbulencji w ich powrotnym samolocie z Hiszpanii do Polski. Ziębowa dostanie ataku serca i mimo podjętej od razu reanimacji na pokładzie, jej życia nie uda się uratować.

I w efekcie niczego nieświadomi bliscy po przyjeździe na lotnisko usłyszą tragiczną wiadomość, której kompletnie nie będą się spodziewać. Śmierć Marii wstrząśnie bliskimi i doprowadzi nawet do zniknięcia Włodka, na poszukiwania którego najpierw wyruszy Monika, a następnie i reszta rodziny, gdy nie uda jej się odnaleźć ojca.

Na szczęście, wspólnie wreszcie im się to uda, ale Zięba nie będzie w stanie zająć się pogrzebem żony, dlatego tą powinność w 4262 odcinku "Na Wspólnej" przejmie na siebie Bogdan.

Bogdan pęknie w trakcie rozmowy z Jarkiem w 4262 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że w ten sposób w 4262 odcinku "Na Wspólnej" Berg będzie mógł nieco zająć swoją myśli, które przecież także będą wędrować wokół zmarłej matki. Jednak Bogdan za wszelką cenę spróbuje tego nie pokazać i stłumić emocje w samym sobie. Ale niestety to mu się nie uda, bo w końcu sam też pęknie.

W 4262 odcinku "Na Wspólnej" Bogdan wreszcie nie wytrzyma i w czasie rozmowy z Jarkiem kompletnie się rozsypie. Berg wypłacze się na ramieniu syna i podzieli się z nim swoimi emocjami. Zwłaszcza, że Jarek sam wcześniej otrzyma wsparcie od Elizy (Katarzyna Chorzępa), której także przekaże tragiczną wiadomość, aby wspólnie mogli przygotować się do powiedzenia o niej i swoim przybranym dzieciom - Juniorowi (Jan Leśniewski) i Hani (Pola Żak).

Syn pomoże Bergowi przetrwać pogrzeb Marii w 4262 odcinku "Na Wspólnej"!

Rozmowa z Jarkiem i wyrzucenie z siebie emocji w 4262 odcinku "Na Wspólnej" niewątpliwie pomogą Bogdanowi. Do tego stopnia, że na pogrzebie już będzie się trzymał, w czasie, gdy najbliżsi Marii, w tym przede wszystkim Włodek, wciąż będą zalewać się łzami.

A w ślad za nimi w 4268 odcinku "Na Wspólnej" pójdą oczywiście córki Ziębowej - Monika i Renata, czy wnuczki Daria (Patrycja Topajew), Mania (Zuzanna Kaszuba) i Kasia (Julia Chatys). A Bogdan znów będzie udawał twardziela...

Na Wspólnej, odcinek 4262: Dramat Bogdana po śmierci Marii! Nie wytrzyma w trakcie organizacji pogrzebu
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Tak wyglądał pogrzeb Bożeny Dykiel

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