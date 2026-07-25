Na Wspólnej, odcinek 4260: Nagła śmierć Marii podczas powrotu z Hiszpanii. Tak Maria umrze w samolocie. W tej scenie nie zagrała już Bożena Dykiel - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4260 ŚMIERĆ MARII ZIĘBY - poniedziałek, 10.08.2026, w TVN o godz. 20.15 w TVN

Bożena Dykiel po raz ostatni pojawiła się w "Na Wspólnej" w 4002 odcinku, wyemitowanym 29 kwietnia 2025 roku. Aktorka grała postać Marii Zięby od początku emisji serialu przez ponad 22 lata.

Jak Maria pożegnała się z Włodkiem i resztą rodziny? Poruszające pożegnanie nastąpiło na lotnisku, bo akurat tego dnia Maria wyleciała do Hiszpanii ze swoją chorą na raka mózgu siostrą Różą (Halina Rasiakówna) i jej partnerem Ricardo (Reda Paweł Haddad), gdzie udało się załatwić leczenie u znajomego specjalisty. Nigdy więcej Dykiel nie pojawiła się na planie "Na Wspólnej"...

Śmierć Bożeny Dykiel, która zmarła 12 lutego 2026 r., wymusiła na produkcji "Na Wspólnej" konieczność zakończenia wątku Marii. Ale ponieważ odcinki kręcone są ze sporym wyprzedzeniem, scenarzyści seriali mieli prawie pół roku, żeby przygotować widzów na śmierć Marii. To dlatego wysłali Włodka do Hiszpanii, aby sprowadził Ziębową z powrotem do Polski. Niestety Maria nie zdąży już spotkać się z dziećmi i wnukami.

Zobacz też: Na Wspólnej. Nowa kobieta w życiu Włodka Zięby przed śmiercią Marii. Do obsady dołączyła Edyta Jungowska - ZDJĘCIA

Tak umrze Maria Zięba w 4260 odcinku "Na Wspólnej" w samolocie z Hiszpanii do Polski

W 4260 odcinku "Na Wspólnej" Maria i Włodek będą w drodze z Hiszpanii do Warszawy, gdzie będą na nich czekali najbliżsi z hucznym powitaniem, lecz okrutnym zrządzeniem losu śmierć na zawsze zabierze ukochaną żonę, matkę i babcię. W jakich okolicznościach Maria umrze? Podczas krótkiego lotu dojdzie do dramatycznych wydarzeń. W tym czasie rodzina Marii i Włodka będzie już w drodze na lotnisko, żeby uroczyście ich powitać.

Podczas silnych turbulencji w samolocie w 4260 odcinku "Na Wspólnej" Maria dostanie ataku serca. Obecna na pokładzie lekarka natychmiast rozpocznie reanimację, lecz Marii nie uda się uratować. Żona Włodka umrze jeszcze przed lądowaniem w Warszawie. Dla Zięby będzie to potężny wstrząs. W jednej chwili radość z tego, że znów będzie z żoną w Polsce, zmieni się w najgorszy koszmar.

W scenie śmierci Marii w 4260 odcinku "Na Wspólnej" nie zagrała już Bożena Dykiel, lecz jej dublerka.

Co będzie z Włodkiem po śmierci Marii w "Na Wspólnej"?

Żałoba po śmierci Marii Zięby w "Na Wspólnej" potrwa niemal do końca wakacji. Kolejne odcinki serialu w sierpniu będą skupiały się na losach pogrążone w rozpaczy Włodka, jego dzieci i wnuków, którzy nie pogodzą się z tym, że Maria nie żyje.

Następnego dnia po śmierci Marii w 4261 odcinku "Na Wspólnej" (emisja w TVN we wtorek, 11 sierpnia) Monika (Sylwia Gliwa) będzie od rana szukała Włodka, który czuwając przed prosektorium będzie chciał być jak najbliżej zmarłej żony. Gdy rodzina odnajdzie Ziębę, dowie się, że zgodnie z procedurą ciało Marii musi zostać poddane sekcji. To dla Włodka będzie bolesny cios. Ale nie zostanie sam w tym trudnym momencie.

Michał (Robert Kudelski) poprosi o pomoc w tej sprawię Weronikę (Renata Dancewicz), a ta zwróci się do Kamila Hoffera (Kazimierz Mazur), żeby jakoś załatwić sekcję zwłok Marii. W tym samym czasie Paweł (Grzegorz Kwiecień) przywiezie rodzącą Beatę (Katarzyna Ptasińska) do szpitala, nie mówiąc jej o tragedii. Beata urodzi zdrową córeczkę, którą na część zmarłej Marii nazwą Marysia.

Tak wyglądał pogrzeb Bożeny Dykiel