Barwy szczęścia. Dominika pomoże Renacie ratować związek z Marcinem w następnym sezonie! To jej doradzi

Renata zwierzy się Dominice z problemów z Marcinem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Renata w końcu zrobi sobie rachunek sumienia i jak podaje swiatseriali.interia.pl zrozumie, że jeśli wciąż będzie taka niemiłą dla Marcina, to ukochany wreszcie tego nie wytrzyma i ją zostawi. Tym bardziej, że ostatnio i tak będą się kłócić, bo ona ciągle będzie chodzić rozdrażniona. Zwłaszcza, że nie dokończyła przecież terapii i nie wróciła do pełni zdrowia. Ale akurat w tym nie będzie widziała nic złego.

A wręcz przeciwnie, gdyż w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej uzna, że to Marcin jest ten zły i chce zamknąć ją w ośrodku dla osób, nieradzących sobie z emocjami. Wtedy ona będzie wybuchać, a to będzie prowadzić do kolejnych afer, które w końcu będą mogły skończyć się ich rozstaniem.

- On mnie zostawi i sama będę sobie winna - zwierzy się Dominice, Renata.

Bloch-Kowalska wesprze przyjaciółkę radą w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Oczywiście, w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Dominika nie zostawi przyjaciółki bez pomocy i popędzi z radą. Bloch-Kowalska zasugeruje Renacie, że powinna nieco zmienić swoje nastawienie do ukochanego, bo w przeciwnym razie naprawdę go straci. A on wcale nie będzie chciał jej zaszkodzić tylko pomóc i to właśnie z jednego powodu.

- On cię kocha - przypomni Nowakowa.

Zwłaszcza, że już naprawdę sporo wytrzyma i nawet mimo tego wszystkiego jej nie zostawi. Ale faktycznie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej będzie ku temu już cienka granica. Szczególnie, gdy w życiu Marcina pojawi się Daria (Natalia Szczypka), a im nie będzie się układać. I w tej sytuacji Renata postanowi pójść za radą przyjaciółki!

Nowakowa znów nie wytrzyma w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Renata przygotuje dla ukochanego jego ulubioną kolację, po czym przeprosi go za swoje zachowanie, a następnie zaproponuje mu nawet miłosne igraszki na zgodę. Jednak Marcin się na nie nie zgodzi. Wszystko przez to, że zdziwi go nagła zmiana w zachowaniu ukochanej.

Do tego stopnia, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej od razu pomyśli, że coś brała. A gdy powie o tym głośno, to znów wszystko zacznie się od początku. I tyle będzie próby ratowania ich związku, bo finalnie Renata wcale się nie zmieni..

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