Barwy szczęścia. Kodur wyśle Renatę na terapię w nowym sezonie! Nakryje go z Darią 

Kodur zwróci uwagę na kolejne dziwne zachowanie Renaty w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach zachowanie Renaty znów wzbudzi podejrzenia Marcina. I nic dziwnego, bo jego ukochana zakończy terapię przed czasem, przez co w pełni nie wyjdzie z nałogu, bo już w finałowych odcinkach obecnego sezonu ponownie sięgnęła po silne leki przeciwbólowe, a teraz będzie mogło być tylko gorzej.

Do tego stopnia, że jak podaje swiatseriali.interia.pl w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Kodur zasugeruje jej powrót na terapię, gdy zobaczy, że ukochana znów ma problem z emocjami. Tyle tylko, że jego słowa podziałają na nią jak płachta na byka, bo Renata da mu kolejny popis, utwierdzając go tym samym w jego obawach.

Uzależniona Nowak zaatakuje Kodura w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Renata otwarcie zaatakuje ukochanego, twierdząc, iż wyżywa się na niej za to, że został zdegradowany. A przy okazji przypomni mu, że to nie stało się przecież z jej winy, a jego samego, gdy zdecydował się pomóc Natalii (Maria Dejmek) uratować Cezarego (Marcel Opaliński) przed zasadzką policji, w związku ze zleceniem zabójstwa Andrzeja (Leon Charewicz) policjantowi.

Ale na tym w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Nowak wcale nie poprzestanie i jeszcze otwarcie wytknie ukochanemu, że zaczyna mieć już serdecznie dość jego nadopiekuńczości. Renata poprosi Marcina o więcej zaufania, dając mu jasno do zrozumienia, że doskonale wie, co robi. Choć tak oczywiście wcale nie będzie.

- Po prostu bądź przy mnie - poprosi go.

Renata uroi sobie romans Marcina z Darią w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Zwłaszcza, gdy pewnego dnia w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach nakryje Marcina, rozmawiającego z Darią i od razu uroi sobie, że ją zdradza. Tym bardziej, gdy w pewnym momencie Kodur położy jej dłoń na ramieniu, aby ją pocieszyć.

I wtedy Nowak już nie wytrzyma i wkroczy do akcji, robiąc ukochanemu karczemną awanturę, która wcale nie skończy się tam na miejscu, bo kelnerka przeniesie ją jeszcze do domu! Szczególnie, że nie uwierzy w tłumaczenia partnera, że jego młodsza koleżanka miała naprawdę ciężki dzień, a on po prostu chciał ją wesprzeć.

- Nie masz powodów do zazdrości - zacznie ją zapewniać.

Jednak Renata w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach mu w to nie uwierzy. Do tego stopnia, że zacznie kpić z ukochanego, że pewnie dlatego chce ją wysłać do ośrodka, aby mógł sobie na spokojnie romansować z Darią.

I tym już przeleje czarę goryczy, bo Marcin już naprawdę będzie miał serdecznie dość jej zachowania. Zwłaszcza, że naprawdę nic złego nie zrobi w przeciwieństwie do Renaty, która go o to oskarży. I tak tym go zrani, że spojrzy jej prosto w oczy i da jej jasno do zrozumienia, że już jej nie poznaje i marzy o tym, aby wróciła do niego ta dziewczyna, w której się zakochał.

Nowak już do reszty zwariuje w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Sytuacja z Renatą mocno odbije się na Marcinie. Do tego stopnia, że w kolejnych odcinkach nowego sezonu "Barw szczęścia" po wakacjach to Daria przyjdzie mu z pomocą i zaproponuje, że zadzwoni do Renaty i wyjaśni, że między nimi nic nie ma. Ale Kodur uzna to za bezsens, gdyż doskonale będzie wiedział, że dla jego ukochanej to będzie wyłącznie przykrywka do tego, aby nie mierzyć się ze swoimi prawdziwymi problemami.

Aczkolwiek w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Renata tak się w to wkręci, że zacznie przekonywać do swoich racji i Dominikę (Karolina Chapko), której poskarży się na Darię i Marcina. Zwłaszcza, iż będzie przekonana, że mają ze sob a romans.

- On mnie zostawi - poskarży się przyjaciółce, a na potwierdzenie swojej tezy przejrzy jeszcze profile Darii w mediach społecznościowych, przez co utwierdzi się w tym, że policjantka chce jej odbić partnera. Jak wtedy się zachowa i co wówczas zrobi Marcin? Przekonamy się już niebawem!

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