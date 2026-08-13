Barwy szczęścia. Ewa w ciąży! Tak Grzelakowie zareagują na sensacyjną nowinę, że urodzi dziecko Romea!

Ewa i Romeo nie będą prawdziwym małżeństwem w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach

Zwiastun następnego sezonu "Barw szczęścia" po emisji ostatniego odcinka sugerował, że Ewa i Romeo mogą szybko pożałować decyzji o ślubie, który wzięli bez zgody opiekunów. Co prawda skończyli już 18 lat i mają prawo zawrzeć związek małżeński, ale w ich przypadku porywy serca nie idą w parze z rozsądnym podejściem do życia.

Rozczarowali Aldonę (Elżbieta Romanowska), Borysa (Jakub Wieczorek) i Elżbietę pochopną decyzją o ślubie i już w 3392 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach będą musieli ponieść konsekwencje tego czynu. Bo ani Grzelakowie ani babcia Ewy nie zgodzą się, aby nowożeńcy zamieszkali razem. Grzelakowie nie przyjmą żony Romea pod swój dach, a Włoch nie będzie mile widziany w mieszkaniu Elżbiety. Rozłąka sprawi, że zakochani 18-latkowie nie cofną się przed niczym, by mogli żyć jak prawdziwe małżeństwo.

Z obawy o przyszłość Ewy i Romea w nowym sezonie "Barw szczęścia" Aldona i Borys oraz Elżbieta uznają, że teraz nowożeńcy muszą się skupić na zdaniu matury, skończeniu liceum, a nie "zabawie" w rodzinę! Zabronią im wspólnego mieszkania, aż się usamodzielnią i w ten sposób popchną Ewę i Romea do jeszcze większej głupoty niż ślub!

Czy ciąża Ewy w nowym sezonie "Barw szczęścia" okaże się prawdą?

Zakazy sprawią, że w odcinkach "Barw szczęścia" państwo Bianchi będą się spotykać w tajemnicy przed Grzelakami i babcią. Sytuacja jednak zmieni się diametralnie, kiedy wyjdzie na jaw, że Ewa jest w ciąży, że spodziewa się dziecka Romea. Czy ciąża 18-latki okaże się prawdziwa, czy to będzie tylko kłamstwo, by mogli zamieszkać razem jak małżonkowie? To nie wyjaśni się tak szybko!

Reakcja Grzelaków na ciążę Ewy w następnym sezonie "Barw szczęścia" będzie łatwa do przewidzenia! Przeżyją szok na wieść, że Ewa i Romeo będą mieli dziecko w tak młodym wieku. Zakochani przysporzą im jeszcze więcej trosk. To wszystko sprawi, że młodzi mogą pożałować pochopnej decyzji nie tylko o ślubie.

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Kiedy 3392 odcinek "Barw szczęścia", pierwszy nowego sezonu po wakacjach?

Odcinek 3392 "Barw szczęścia", który rozpocznie nowy sezon, widzowie TVP2 zobaczą w poniedziałek, 7 września 2026 r. o godz. 20.05.

Barwy szczęścia. Piękna sesja odmionionej obsady przed stratem nowego sezonu!