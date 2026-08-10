Barwy szczęścia. Tak Justin przeciągnie Celinę na swoją stronę w nowym sezonie! Pomoże mu pogrążyć Karolinę?

Zdesperowany Justin poprosi o pomoc Celinę w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Justin skontaktuje się z Celiną, która będzie już jego ostatnią deską ratunku przeciwko Karolinie. Zwłaszcza, gdy świeżo upieczona pani Stańska tak dobrze się zabezpieczy ze swoim oszustwem ze sfingowaniem zdrady Skotnickiego z Reginą (Kamila Kamińska), że nawet Sebastian (Marek Krupski) nie będzie w stanie jej niczego udowodnić. I wówczas biznesmen zda sobie sprawę, że w tym przypadku i policja nic nie znajdzie, w związku z czym zdecyduje się na mniej oficjalne kanały.

Oczywiście, w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Brońska zgodzi się spotkać ze Skotnickim. Tym, bardziej, że jak podaje swiatseriali.interia.pl wówczas jeszcze nie będzie wiedziała, w kogo będzie wymierzone zlecenie Justina.

- Mów, o co chodzi - poprosi Celina.

Skotnicki postawi Brońską w niewygodnej sytuacji w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W tym momencie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Skotnicki powie Brońskiej, ze chciałby ją wynająć. A gdy pani detektyw spyta, czy sprawa dotyczy kwestii osobistej, czy zawodowej, to w odpowiedzi usłyszy, że i jednej i drugiej, czym jeszcze mocniej ją zaintryguje. Szczególnie, gdy Justin poruszy jeszcze kwestię Łukasza (Michał Rolnicki), który wcześniej domówił mu pomocy w tej sprawie.

- Łukasz nic ci nie wspominał? - zdziwi się Justin.

- A co on ma z tym wspólnego - dopyta Brońska.

- Odmówił mi wzięcia tej sprawy - przyzna Skotnicki.

- Masz mnie... Czego dotyczy to zlecenie? - zainteresuje się pani detektyw.

Wtedy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Justin opowie Celinie, w jaki sposób wrobiła go Karolina. A na dodatek doda, że jego zdaniem i Bruno (Lesław Żurek) będzie w to zamieszany, co już zmieni postać rzeczy i dla Brońskiej, bo przecież będzie tutaj chodzić o najlepszego przyjaciela jej ukochanego!

- Nie dziwię się Łukaszowi, że nie wziął tej sprawy. Szczerze mówiąc, mnie też stawiasz w kłopotliwej sytuacji - przyzna mu Celina.

Celina pomoże Justinowi w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Ale wówczas w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Skotnicki zacznie przekonywać Brońską, że to nie Stański jest tutaj problemem, a jego świeżo upieczona żona, która niestety podziałała destruktywnie i na niego.

- Ona jest po prostu zła. Bruno, odkąd z nią jest, też się zmienił. Na gorsze. Zachowuje się, jakby go ktoś omamił - wyzna jej Justin, po czym doda, że dla niego to jest "gra o wszystko".

I w tej chwili w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej jeszcze mocniej utrudni jej decyzję. Tym bardziej, że w normalnych warunkach chętnie podjęłaby się tej sprawy, ale ze względu na Łukasza będzie mieć wątpliwości. Jednak ostatecznie to pierwsze jednak zaważy!

- Właściwie... czego ode mnie oczekujesz? - spyta Brońska. Czy po tym, co usłyszy faktycznie pomoże mu pogrążyć oszustkę Karolinę? Przekonamy się już niebawem!

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