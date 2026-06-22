Barwy szczęścia. Mateuszek zostanie z Dominiką i Sebastianem w nowym sezonie! Znajdzie sobie nową pasję - ZDJĘCIA

Dominika i Sebastian wciąż będą zajmować się Mateuszkiem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Mateuszek wciąż będzie pod opieką Kowalskich. Tym bardziej, że Sonia będzie musiała odbyć aż 8-letnią karę pozbawienia wolności za zabójstwo Stefaniaka. I choć matka chłopca już trochę odsiedzi, to jednak sporo będzie jeszcze przed nią. No chyba, że sąd apelacyjny, do którego miała odwołać się Natalia (Maria Dejmek) inaczej spojrzy na tą sprawę, ale to z pewnością i tak jeszcze chwile zajmie.

I stąd w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej to Dominika i Sebastian będą dalej zajmować się Mateuszkiem, na co wskazują także materiały z planu, publikowane na Instagramie przed samych aktorów, jak i sam profil serialu. Na oficjalnych kontach w ich mediach społecznościowych na Instagramie i Facebooku pojawiło się nawet nagranie ze specjalnego odcinka, na którym także widać Sebastiana z Mateuszkiem, który znajdzie sobie nową pasję!

Syn Soni zostanie piłkarzem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Mateuszek przerzuci się z szachów na piłkę nożną! Chłopiec wstąpi do dziecięcej drużyny Startu Falenica, podobnie jak córka Natalii, Lea. Młodzi zagrają w specjalnym meczu, najpewniej charytatywnym, z którego zebrane pieniądze pójdą na stypendia, obozy treningowe, sprzęt dla najbardziej utalentowanych dzieci, zgodnie i ideą stypendiów imienia doktora Karola Czubaka (Jan Wieczorkowski), która powstała w głowach jego kolegów z drużyny.

A oprócz tego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej będą się świetnie bawić, bo atrakcji w trakcie spotkania nie zabraknie! I to nie tylko dla dzieciaków, ale i ich opiekunów, bo przecież Mateuszek będzie tam pod opieką Sebastiana, który, gdyby nie wózek inwalidzki, to z pewnością także by do nich dołączył!

Co jeszcze wydarzy się u Kowalskich w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Mateuszek spędzi kolejne miłe chwile w towarzystwie Kowalskich czy to na meczu czy w "Feel Good" w towarzystwie Renaty (Anna Mrozowska). Ale niestety, nie obędzie się także bez dramatów, bo Karolina Chapko zdradziła ostatnio na swojej relacji na Instagramie, ze wcale tak szczęśliwie i kolorowo zawsze u niech nie będzie, a Dominika zaleje się nawet łzami!

Co takiego jeszcze się u nich wydarzy? A może będzie to miało związek właśnie z tą imprezą. Szczególnie, że wspomniane zdjęcie zbiegło się z czasem z tymi wydarzeniami! Przekonamy się już w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

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