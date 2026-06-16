Nowa Lea w Barwach szczęścia! Tak wyrośnie córka Natalii w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Córkę Natalii zagra już inna aktorka w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach widzowie zobaczą zupełnie inną córkę Natalii! Zwłaszcza, że już nie będzie jej grać jak dotychczas Lena Sobota tylko nowa młodziutka aktorka. Tym bardziej, że i tak już od dłuższego czasu nie widzieli jej na ekranie, bo pojawiała się głównie w rozmowach.

Ale teraz wróci! Tyle tylko, że już z zupełnie inną twarzą i zdecydowanie większym wzrostem. I nic dziwnego, bo czas w serialu będzie przecież biegł nieubłaganie, a Lea nie będzie małą dziewczynką.

I stąd w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej pojawi się już zupełnie inna dziewczynka. Lea wciąż będzie słodziutką blondynką, jednak już zdecydowanie większą niż do tej pory, bo naprawdę mocno wystrzeli wzrostem w górę. A to skłoni jej do podjęcia innej pasji niż konie, na których po sprzedaży stadniny przez Józefinę (Elżbieta Jarosik) już i tak przecież nie będzie jeździć. Dlatego przyjdzie czas na nowe hobby.

Tak się zmieni Lea w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

"Barwy szczęścia" opublikowały na swoich oficjalnych kontach na Facebooku i Instagramie zdjęcie z planu do nowego sezonu po wakacjach, na których widać Asię (Anna Gzyra-Augustynowicz) i Natalię, a także dwójkę nowych bohaterów - kuriera Michała (Gamou Fall), który pojawi się w życiu Zwoleńskiej, a także dziewczynkę, która, jak przypuszczają widzowie, zagra już właśnie jej wyrośniętą córkę.

- Praca na planie wre, a uśmiechy nie schodzą nam z twarzy! 😁🎬 Przesyłamy Wam mnóstwo pozytywnej energii od naszej serialowej ekipy. Jak widzicie, w tym składzie pojawił się ktoś nowy... 👀 Już teraz nie możemy się doczekać, aż zobaczycie efekty naszych wspólnych scen! Wracamy z nowymi odcinkami już we wrześniu☀️🍂 #barwyszczęścia - napisała produkcja.

- Nowy facet, nowa Lea, bo tamta nic nie mówiła i była sztuczna fajnie - skomentowała jedna z fanek serialu.

Fani "Barw szczęścia" ucieszyli się z takiego obrotu spraw. Tym bardziej, że w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej u córki Natalii zajdzie więcej zmian niż tylko te w wyglądzie czy energii, którą będzie mogła wnieść nowa dziewczynka.

A to dlatego, że zacznie się ona interesować nowym hobby i zostanie młodą piłkarką popularnego Startu Falenica, prowadzonego wcześniej przez Darka (Andrzej Niemyt), co także może oznaczać i jego powrót lub po prostu trafienie Lei pod skrzydła nowego trenera, któremu Janicki zostawił swój dobytek.

Młoda Zwoleńska polubi nowego partnera matki w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

A co więcej, widać, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Lea polubi nowego znajomego swojej matki, którym zastąpi ona Cezarego (Marcel Opaliński). I choć wcześniej dziewczynka mocno przeżywała rozłąkę z przybranym ojcem, to widać, że już teraz się po niej pozbiera.

Szczególnie, że złapie z Michałem dobry kontakt, co będzie dla Zwoleńskiej szczególnie ważne, bo kurier zda najważniejszy test! Czy zatem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej cała trójka stworzy nową szczęśliwą rodzinę? Wiele na to wskazuje!

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